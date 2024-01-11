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Губернатор Виктор Томенко распределил полномочия между своими заместителями

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Губернатор Виктор Томенко распределил полномочия между своими заместителями

Соответствующее распоряжение глава региона подписал 10 января.

Так, согласно распоряжению «О распределении обязанностей между губернатором Алтайского края, председателем правительства Алтайского края и заместителями председателя правительства Алтайского края» помогать губернатору в различных сферах региональной политики будут девять заместителей.

Денис Губин продолжит отвечать за деятельность исполнительных органов в сфере государственной молодежной политики, культуры, массовых коммуникаций и средств массовой информации, взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований и институтами гражданского общества и курирует другие направления.

Евгений Дешевых, министр экономического развития края, организует деятельность исполнительных органов в сфере мониторинга и комплексного анализа социально-экономического развития, стратегического планирования.

Иван Кибардин организует деятельность в сфере имущественных отношений, соблюдение законодательства в градостроительной деятельности, использование санаторно-курортного потенциала.

Александр Климин курирует промышленность, топливно-энергетический комплекс, сферы строительства, транспорта, жилищно-коммунального, газового и дорожного хозяйства.

Александр Лукьянов координирует и контролирует работу органов власти в сфере агропромышленного комплекса, природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства, ветеринарии, пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности.

Данил Ситников, руководящий краевым Министерством финансов, также организует деятельность исполнительных органов по реализации государственной политики в бюджетной, налоговой и кредитной сферах.

Виталий Снесарь, руководитель администрации губернатора, организует деятельность исполнительных органов Алтайского края в сфере обеспечения законности нормативного правового регулирования, информационных технологий, цифровой трансформации и ряда других направлений. В числе новых направлений Виталия Снесаря — физическая культура и спорт, а также функции руководителя секретариата – секретаря регионального объединения по приграничному сотрудничеству Международного координационного совета «Наш общий дом – Алтай».

Игорь Степаненко курирует социальную политику, охрану здоровья, образование, сферы гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС.

Валерий Усачев организует деятельность по реализации полномочий губернатора Алтайского края и правительства Алтайского края в проведении государственной политики в сфере обеспечения региональной безопасности, государственной национальной политики, мобилизационной подготовки и мобилизации, а также в сфере организационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности судебных участков мировых судей края.

Взято отсюда.

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