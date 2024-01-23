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Губернатор Виктор Томенко рассказал о позитивном развитии индустрии в Алтайском крае

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Губернатор Виктор Томенко рассказал о позитивном развитии индустрии в Алтайском крае

В начале каждого года традиционно собираем итоговые данные о ключевых изменениях и тенденциях во всех сферах нашей жизни, которые проявились в предыдущем году. Одна из ключевых отраслей экономики края — промышленность.

Некоторые итоги опубликовал в своем посте в телеграм губернатор Алтайского края.

Хорошие результаты работы показывают обрабатывающие предприятия. 28,6 миллиарда рублей — объем инвестиций в этой сфере, за исключением пищевой промышленности и лесопромышленного комплекса. Это в 1,9 раза больше по сравнению с 2022 годом, когда показатель был на уровне 15,4 миллиарда рублей.

Ключевые инвестпроекты, конечно, нам хорошо известны — правительство края ежедневно на связи с крупнейшими предприятиями, которые работают у нас на Алтае. В этом году завершается реализация инвестпроекта по Корбалихинскому руднику. Объем вложений в проект вместе с реконструкцией Рубцовской обогатительной фабрики за 2023 год составил 7,7 миллиарда рублей.

В сфере производства текстильных изделий один из лидеров — «БТК Групп». Инвестиции в эту отрасль в прошлом году составили 4,8 миллиарда рублей, почти в 2,7 раза больше по сравнению с 2022 годом. Кроме того, за счет ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса заметен прогресс в производстве автокомпонентов.

На крупнейших заводах отрасли — «Барнаултрансмаше» и АЗПИ реализуются крупные проекты за счет федеральной поддержки. Только за 2023 год в расширение производственных мощностей этих заводов вложено более 5 млрд рублей.

Взято отсюда.

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