16.10.2023

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Губернатор Виктор Томенко рассказал о проекте бюджета Алтайского края на 2024 год

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Первое чтение законопроекта пройдёт на октябрьской сессии АКЗС.

Источник фото: Катунь 24

Глава региона в своём Telegram-канале рассказал , сколько Алтайский край планирует заработать и потратить в 2024 году. Так, объём доходов планируется на уровне 143 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы выросли на 15 % по сравнению с первым чтением 2023 года. Расходы прогнозируются на уровне 158 миллиардов рублей.

Виктор Томенко заявил, что правительство будет реализовывать планы по повышению уровня жизни в крае, по созданию условий для развития наших предприятий, по строительству и ремонту школ, детских садов, дорог, больниц, а также помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

«Вопросов, которые необходимо решать, ещё очень много. Приведение в порядок дорожных и коммунальных сетей, поддержка наших медиков и учителей, обеспечение роста доходов каждого жителя края, поддержка наших муниципалитетов. Неизбежно и в рамках бюджетного процесса, и во время текущей рабочей деятельности приходится расставлять приоритеты», — отметил губернатор.

По словам Виктора Томенко, за последние 5 лет объём ВРП на Алтае вырос в 1,8 раза и достиг 1 триллиона рублей, а также вдвое увеличился ежегодный приток инвестиций. Первое чтение бюджета запланировано на октябрьской сессии Заксобрания. После чего рабочая группа будет вносить предложения по корректировке проекта, второе чтение рассчитывают пройти в ноябре.

город Горняк

Взято отсюда

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