Губернатор Виктор Томенко вручил алтайским дорожникам ключи от новой техники

18 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил руководителям семи предприятий дорожного хозяйства региона ключи к новым машинам. На покупку 27 единиц техники потрачено более 300 млн рублей.

Среди покупок — современные автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, снегоочистители и тракторы, которые помогут специалистам при работе в сложных погодных условиях, в том числе при снежных заносах, сильном ветре и гололеде. Глава региона подчеркнул, что вручение новой техники стало уже хорошей традицией и помогает отрасли эффективно противостоять любой стихии.

Виктор Томенко поблагодарил всех сотрудников предприятий, которые ежедневно делают все возможное для обеспечения безопасного и комфортного движения по дорогам Алтая. Губернатор отметил, что погодные условия в начале года уже несколько раз проверили отрасль на прочность: приходилось перекрывать трассы и в усиленном режиме очищать их от снега и льда.

Всего с 2020 года регион вложил более 3 млрд рублей в обновление спецтехники. На эти средства закупили 318 единиц техники для ГУПов.

«Та «дорожная революция», о которой мы говорили в течение всего прошлого года, конечно, была бы невозможна без федеральной поддержки, а именно — без финансирования, которое наш край получал последние несколько лет в рамках нацпроектов, запущенных по поручению Президента. Сегодня услышал много благодарностей от руководителей предприятий, работающих в разных районах края. Знаю и о запросах на продолжение обновления техники. Будем обязательно и дальше работать в этом направлении» — подчеркнул Виктор Томенко.

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