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Губернатор вручил ветеранам почётные знаки в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады

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Губернатор вручил ветеранам почётные знаки в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады

Это событие открыло череду памятных мероприятий, которые будут идти в течение недели.

Виктор Томенко сегодня лично встретился с активом общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Именно им постановлением правительства Санкт-Петербурга было решено вручить памятные медали. Эти женщины помогают другим ветеранам блокады преодолевать жизненные трудности, пишут книги-воспоминания, проводят лекции в музеях и уроки в школах, рассказывая о настоящей жизни блокадного города. Почти все они были детьми, которые проделали длинный путь по «Дороге жизни» и обрели свой второй дом на Алтае. После награждения гости отправились на концерт. Сегодня в краевой филармонии состоялась программа под названием «Непокоренный Ленинград». Со сцены, конечно, прозвучала великая музыка Дмитрия Шостаковича – 7 симфония, написанная им во время фашистского окружения. Кроме того, свои номера представили ведущие вокальные коллективы Алтая.

Анастасия Соловьёва

Взято отсюда.

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