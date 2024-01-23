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Гуманитарку для бойцов СВО нашли на свалке между Донецком и Ростовом

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Гуманитарку для бойцов СВО нашли на свалке между Донецком и Ростовом

Фото: vk.com/mil.

На свалке оказались как медикаменты, так и детские письма. Тем временем местные жители уверены, что в деле может быть замешана администрация

Волонтер Александр Закутний обнаружил на свалке в Амвросиевке (город на границе ДНР и Ростовской области) гуманитарную помощь для бойцов СВО. В землю оказались закатаны самодельные носилки, куртки, медикаменты и письма для российских военных, сообщает 161.ru .

Закутний зафиксировал шокирующую находку на видео. О происходящем рассказали местные жители: некоторым даже удалось достать что-то из кучи раскатанной гумпомощи. Там были и сделанные из ленты с ручками носилки, и жгуты, и детские письма с рисунками, которые пишут для солдат в школах и детсадах.

“Я вам так скажу, на мой взгляд, это было сделано целенаправленно, чтобы это не попало к военнослужащим. Весь груз вывалили именно на свалке и тут же трактором и бульдозером начали в пропасть згортать (сгребать. – Прим. ред. ). К концу месяца туда собираются из Москвы волонтеры ехать и разбираться со всем этим. Мне уже оттуда позвонили и просили локацию”, – рассказал Закутний.

По его словам есть две версии произошедшего. Одна – это испугавшиеся взрывов волонтеры, которые бросили груз. Вторая – вмешательство местной администрации. Местные жители якобы начали расследование и выяснили, что гумпомощь на свалке может быть связана с амвросиевской администрацией. Информацию об этом направили в СК России.

Взято отсюда.

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