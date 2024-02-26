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Гуманитарный груз из Алтайского края прибыл в Ростовскую область

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Гуманитарный груз из Алтайского края прибыл в Ростовскую область

Санитарные автомобили и передвижные рентген-аппараты от депутата Госдумы Александра Прокопьева вручили медикам сразу двух военных округов.

Четыре тысячи километров за три дня. Гуманитарный груз из Алтайского края везли без остановок – здесь его очень ждали. Николай, наш земляк, работает на санитарном авто. Военным фельдшером бийский медик стал после мобилизации. Кроме машины Николай привезёт в свою медицинскую роту и передвижной цифровой рентген-аппарат. Это оборудование появилось на вооружении краевых больниц во время пандемии: оно позволяет делать снимки лежачим больным, тут же оценивая их состояние. Технику для медиков на общую сумму более 10 млн. руб. приобрёл депутат Госдумы Александр Прокопьев. Ранее он уже отправлял фронтовым госпиталям генераторы, медикаменты, а также две партии медицинских канюль для внутрикостного введения препаратов тяжелораненым. Сегодня санитарные автомобили и цифровые рентген-аппараты уже в работе, спасают жизни, ускоряя помощь.

Елена Тарасова

Взято отсюда.

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