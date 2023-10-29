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ХАМАС отпустит заложников, информацию о которых запросила Россия

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Член политбюро Муса Абу Марзук рассказал, что сейчас этих людей ищут

Фото: ТАСС

РФ запросила у ХАМАС информацию о восьми людях с двойным гражданством, предположительно, находящихся в заложниках, их отпустят. Об этом заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.

По его словам, к этому перечню отнеслись “очень внимательно” и его будут “тщательно обрабатывать”, потому что ХАМАС смотрит на Россию “как на ближайшего друга”.

“Что касается мирных граждан, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, мы к ним относимся как к гостям. Сейчас мы ищем тех людей, [список] которых передала российская сторона. Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим”, – отметил он.

7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось в Израиль. С тех пор конфликт не утихает ни на день. По недавним данным постпреда РФ при ООН Василия Небензи, заложниками блокады сектора Газа стали около тысячи граждан России и члены их семей.

город Горняк

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