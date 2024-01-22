Хаммам и фитнес в советском ТЦ: что будет после ремонта в бийском «Приобье»

В Бийске идет ремонт в одном из самых старых магазинов города

Городские магазины и универсамы, построенные еще в советское время, в последнее время активно перестраивают. Сначала изменился ЦУМ, теперь в процессе реконструкции – «Приобье», один из последних больших магазинов, построенных в советские годы.

«БР» узнал, почему началась большая переделка, что будет в нем после ремонта и зачем у торгового центра убрали хвойные деревья, за которые переживали бийчане.

Торговый центр на пересечении улиц Васильева и Мартьянова появился уже на закате СССР. Магазин, построенный по ленинградскому проекту, открылся в 1989 году, в эпоху дефицита. Очевидцы вспоминали, что люди буквально ворвались в здание, разбивая витрины и сдвигая прилавки. Причиной стали появившиеся в городе слухи о том, что якобы в день открытия в продаже будут дефицитные одежда и косметика. При этом сроки открытия магазина несколько раз сдвигали.

Открытие ТЦ «Приобье» Фото: Из архивов “БР”

То, что здание возводили в годы перестройки, могло сказаться на надежности конструкции. Во всяком случае бийские проектировщики не раз говорили, что здание торгового центра представляет опасность, однако все эти годы магазин продолжал работать. Закрылся он только в 2023 году – на ремонт.

Ремонт торгового центра Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Со здания, в 2000-е годы обшитого сайдингом, наружный слой сняли еще весной прошлого года, и бийчане увидели текстуру старых стен. В 90-е они были серыми, но под снятым сайдингом цвет другой – темно-розовый.Ремонт торгового центра Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Территорию оградили и приступили к ремонтным работам. Запрет на проход мимо здания бийчане активно обсуждали в социальных сетях. Однако больший интерес и возмущение вызвало то, что у здания магазина убрали ели, которые росли тут десятилетиями.

Как выяснилось, проектом благоустройства прилегающей территории ели были предусмотрены, и в том объеме, который был убран с территории, спиливать их не собирались. Коррективы внесла непогода. После ноябрьского урагана деревья оказались «прорежены» гораздо сильнее, чем планировалось. Тогда несколько деревьев унесло даже до остановки. Одну из поваленных елей поставили внутри помещения, где идут работы, – так что тут появился праздничный атрибут.

Ремонт торгового центра Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Как говорит Владимир Заев, представитель собственника по вопросам строительства и проектирования, по сути, от старого здания останутся чуть ли не одни наружные стены, поскольку внутри приходится проводить масштабные работы на коммуникациях – меняется электрика, система пожаротушения (она будет вмонтирована в стены).

Ремонт торгового центра Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Проводимые работы правильно называть капитальным ремонтом, говорят проектировщики, а не реконструкцией, как часто звучит в соцсетях.

Ремонт торгового центра Фото: Сергей Кулыгин, “БР” Помимо того что на площадке перед зданием стало меньше деревьев, здесь уберут забор и расширят парковку.

Проектировщики уверены: сегодняшних парковочных мест у здания недостаточно, ведь помимо торговых отделов в здании откроется фитнес-центр и хаммам.

Ремонт торгового центра Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Среди арендаторов торговых площадей будут федеральные сети – «Пятерочка» и «Фикс прайс», останутся и местные отделы, аптека и прочее.

Открыть комплекс планируют к осени 2024 года. Как он будет выглядеть, уже становится понятно: светлый фасад и высокие затемненные окна. Работу над внешним видом здания ведут подрядчики из Новосибирска. На здании обещают установить хорошую подсветку, а ближе к окончанию работ появится крупная вывеска с названием.

Ремонт торгового центра Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Во сколько обойдутся работы, говорят собственники, еще уточняется. Отметим, одним из основных собственников торгового комплекса стал предприниматель Дмитрий Толстых, которому принадлежит сеть магазинов строительных и отделочных материалов.

Ремонт торгового центра Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Напомним, объявления о продаже торгового комплекса появлялись с 2013 года. Отмечалось, что общая площадь торгового помещения составляет 4,6 тыс. квадратных метров. За это время комплекс поднимался в цене до 150 млн ₽, однако в последние годы ее снизили до 100 млн ₽. Окончательная стоимость сделки неизвестна.

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Взято отсюда