«Хамство и зависть не приемлю». На Алтае ушел из жизни известный художник Александр Емельянов

Умер заслуженный художник РФ из Алтайского края

Александр Емельянов. Фото: Алтайская организация Союза художников

Ушел из жизни замечательный человек, заслуженный художник России Александр Евгеньевич Емельянов. Внешне он был чем-то похож на офицера – высокий, подтянутый, всегда с прямой спиной, при этом с мягкой добродушной улыбкой. Коллеги называют его художником, влюбленным в кисть, трудоголиком и замечательным человеком.

Картины Александра Емельянова

В одном из интервью Александр Емельянов говорил: «Два качества у художника не приемлю – хамство и зависть. Зависть порождает озлобленность к автору. У меня чувство зависти с детства атрофировано. Я когда вижу картину хорошую на выставке, думаю: «Господи, какая прелесть, как он этого добился». И автор в душе и в глазах моих растет над собой».

Картины Александра Емельянова

Александр Емельянов иллюстрировал много книг. Известный писатель Василь Быков, посмотрев его иллюстрации к своим произведениям, даже написал письмо со строчками: «Не подозревал, что на Алтае будет художник, который меня почувствует», а сотрудники музея Шолохова, увидев его портрет писателя, восхитились: «Такого сходства нигде в мире не видели» и выкупили этот портрет.

Картины Александра Емельянова

Произведения Александра Емельянова хранятся в фондах Государственного художественного музея края, Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина, Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова, в частных галереях Москвы, Томска, Тобольска, Владимира, Барнаула, а также в частных собраниях Голландии, Финляндии, Германии.

Прощание славянки. Фото: Алтайская организация Союза художников

В прошлом году на грандиозной Межрегиональной выставке «Сибирь – XIII» одной из любимых работ посетителей стала картина «Прощание славянки». Будучи на выставке я видела мужчину, который глядя на эту картину, смахивал слезу – такая в ней эмоциональная сила.

Художник ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 72 года. Прощание пройдет 21 марта с 13.30 до 15.00 в траурном зале по адресу: Барнаул, ул. Аносова, 8.

21 марта в Барнауле пройдет прощание с умершим художником Александром Емельяновым

Взято отсюда

20.03.2024