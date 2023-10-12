ДТП. Знак Фото: pexels.com

Молодой водитель потерял управление и врезался в грузовик. Пассажир легковушки получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП

В Кулундинском районе Алтайского края утром 12 октября произошло смертельное ДТП с участием легковушки и фуры DAF. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария случилась около 7.45 на 401-м км трассы А-321 “Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан”.

21-летний водитель Hyundai Getz ехал со стороны Кулунды в направлении пограничного перехода. В какой-то момент он не справился с управлением и въехал в стоящий большегруз, за рулем которого был мужчина 45 лет.

В результате ДТП 59-летний пассажир Hyundai скончался до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и проводят проверку.

Ранее в Барнауле иномарка насмерть сбила 50-летнего мужчину на улице Власихинской.

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