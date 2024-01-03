Кофе Фото: pixabay.com

Сбрызнув кофейные зерна водой перед измельчением, можно значительно улучшить его вкусовые качества за счет уменьшения статического электричества, уверены американские ученые

Физики и химики из Университета штата Орегон (США) решили задачу, как улучшить вкус кофе. Они предлагают сбрызгивать кофейные зерна перед тем, как отправлять их в кофемолку для измельчения. Ученые уверены, что так уменьшится статическое электричество, а вместе с этим улучшится вкус напитка. Своими выводами они поделились с читателями научного журнала “Matter”, сообщает издание Naked Science.

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