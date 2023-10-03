Хиромант рассказал, что можно узнать о человеке по форме большого пальца

Руки Фото: pixabay.com

Если присмотреться к большому пальцу и знаках на нем, то можно увидеть многое о человеке. При условии наличия веры в хиромантию

Хиромант, нумеролог Евгений Шаплыгин объяснил “Москве 24”, о каких чертах характера говорит форма большого пальца.

По словам эксперта, если большой палец имеет сужение ниже области сгиба, как бы талию, это говорит о дипломатичности. Такой человек корректен в общении и не навязывает своего мнения.

Упертого человека, способного вести себя некорректно, выдает прямой палец.

Хиромант говорит, что стоит обратить внимание на линию под названием пхала, которая располагается на сгибе большого пальца и отделяет верхнюю фалангу от нижней. Идеально, когда она состоит из двух линий, образующих замкнутую овальную форму, напоминающую зернышко. Эксперт считает, что такой человек никогда не будет голодать.

Источник