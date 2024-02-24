Хирурги достали 40 магнитных шариков из уретры российского школьника

Ближайшие две недели подросток проведет под присмотром врачей
Фото: пресс-служба городской больницы № 1 Новороссийска / “КП-Кубань”
14-летний подросток из Новороссийска засунул в уретру 40 магнитных шариков и почувствовал себя плохо, пишет “КП-Кубань”.
Изначально врачи попытались извлечь инородные тела эндоскопически, но успеха это не принесло. В итоге решили провести открытую операцию.
Она закончилась успешно. Ближайшие две недели школьник проведет под присмотром врачей.
Ранее житель Омска накачал пенис вазелином и потом чуть его не потерял.
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