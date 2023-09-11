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Хит сезона: “Ростелеком” предлагает скидку на мобильную связь с домашним интернетом

ГОРНЯК2201 mins

Первые три месяца скидка на ежемесячную плату составит 50%

Мобильная связь. Гаджеты / Фото: “Ростелеком”

“Ростелеком” с сентября 2023 года объявил в Алтайском крае акцию “Хит сезона”. Жителям многоквартирных домов компания предлагает подключиться к домашнему интернету и мобильной связи на выгодных условиях.

Если новый абонент компании подключит тарифный план “Технология общения. Хит сезона”, в который входит две услуги – домашний интернет и мобильная связь, то первые три месяца скидка на ежемесячную плату составит 50% (300 вместо 600 рублей). В пакете предусмотрена одна сим-карта. Сумма за подключение составит всего 100 рублей. Также абоненты могут взять оборудование в аренду на выгодных условиях: в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске она составит 99 рублей, в остальных населенных пунктах края – 150 рублей ежемесячно.  

При выборе тарифного плана “Технология общения плюс. Хит сезона” у новых абонентов появится возможность вместе с домашним интернетом подключить до пяти сим-карт мобильной связи для членов семьи или друзей. Первые три сим-карты оператор предоставляет бесплатно, четвертую и пятую – за 50 рублей. В этом тарифе также идут в подарок 20 Гб мобильного интернета в первые четыре месяца пользования услугами.

В тарифных планах по акции “Хит сезона” в сим-карты включены 1200 минут телефонных разговоров, 500 СМС-сообщений, 50 Гб и еще 20 Гб мобильного интернета в подарок в первые четыре месяца.

Новые тарифные планы пополнили пакетную линейку “Ростелекома”, которая позволяет оптимизировать стоимость за счет выбранного объема услуг. В самом популярном пакете оператор объединил домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, больше 200 каналов интерактивного ТВ и цифровой видеосервис Wink (“Винк”).

“С сентября для этого набора услуг по тарифу “Технология выгоды. Лучший старт” тоже действует акция: первые три месяца абонентская плата ежемесячно составит 555 вместо 800 рублей, аренда оборудования и разовый платеж за подключение будут такими же, как и в предыдущих тарифных планах”, – отметила заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала “Ростелекома” Ирина Белкина.

Заявки на подключение по акции принимаются до конца февраля 2024 года. Их можно оформить на сайте. Специалист компании привезет оборудование и сим-карты домой, бесплатно подключит услуги и оформит договор. Первый абонентский платеж будет начислен только в следующем месяце.

Консультация по телефону 8 800 100 08 00.ПАО “Ростелеком”

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