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10 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Некоторые депутаты, представляющие НАТО, полагают, что странам альянса следует готовиться к возможному выходу США из него. Это мнение было озвучено в статье, опубликованной в газете The Telegraph. Поясняется, что такая ситуация может стать вероятной, если на президентских выборах в США победит кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Пишет Капитал страны.

“Страны-члены НАТО в Европе должны подготовиться к возможности выхода США из альянса”, – говорится в материале.

Дипломаты, представляющие НАТО, напомнили о ранних заявлениях Трампа о его намерениях вывести США из альянса. Президентский кандидат США остро критиковал работу военного блока, особенно недовольство вызывает количество взносов, которые НАТО направляет на поддержание своей обороноспособности. Кроме того, Трамп отказался противодействовать России.

“Все это вызывает беспокойство среди европейских чиновников. Еще один дипломат подчеркнул, что заявления Трампа подчеркивают зависимость НАТО от США”, – добавляет The Telegraph.

Журналисты газеты Bild высказали свои опасения относительно Германии в связи с возможным выходом США из НАТО. Они высказали мнение, что такой шаг является хитрым планом Трампа с целью прекратить конфликт на Украине. В Евросоюзе уже начали обсуждать возможность создания нового альянса, который станет альтернативой НАТО, на случай предательства США.

Выборы президента США должны состояться осенью 2024 года. В настоящее время Трамп считается самым перспективным кандидатом на второй президентский срок. Недавно из гонки вышла одна из кандидатов, Никки Хейли, ее рассматривали как единственного конкурента Трампу.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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