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ХК «Динамо-Алтай» обыграл саратовский «Кристалл» в первом матче в новом году

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ХК «Динамо-Алтай» обыграл саратовский «Кристалл» в первом матче в новом году

5 января в Барнауле на «Титов арене» прошел первый в 2024 году матч ХК «Динамо-Алтай». Соперником «динамовцев» стал саратовский «Кристалл».

А начиналась игра не в пользу хозяев, ибо уже на 4-й минуте шайба влетела в ворота динамовского голкипера Никиты Дианова. Однако гол не засчитали, из-за нарушения со стороны атакующей команды. Через 62 секунды «Кристалл» все же вышел вперёд. Антон Подорожников замкнул передачу Мошкова.

Барнаульцам удалось сравнять счет лишь в середине периода, когда шайбу в ворота соперникам забросил Денис Лудцев.

Далее воспользовавшись удалениями соперника, «динамовцы» ушли в отрыв. Сначала Никита Громов схватил малый штраф за игру высокоподнятой клюшкой, затем Сергей Макаров – за умышленный выброс шайбы. И за секунду до истечения большинства 5 на 3 Денис Лудцев оформил дубль, добив после броска Савелия Ольшанского, сообщает «Алтайский спорт» .

После хозяева льда реализовали большинство 5 на 4 – на добивании удачно сыграл Никита Сироткин – 3:1

К сожалению, на 29-й минуте гол барнаульца Никиты Миллера был отменён судьями из-за предшествующего нарушения динамовцев. А уже на 31-й минуте на отложенном штрафе забил Иван Краснов. Вместо возможных 4:1 счёт стал 3:2.

В середине третьего периода Никита Миллер вновь отправил шайбу в сетку ворот соперника. Счет стал 4:2.

На 56-й минуте гости из Саратова вновь смогли сократили разницу в счёте до минимума. Всеволод Селиванов метнув шайбу в дальнюю девятку.

К счастью, хоккеисты «Динамо-Алтай» смогли сохранить преимущество в счете до конца матча. Игра закончилась в пользу алтайских спортсменов.

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Взято отсюда.

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