Кто разрабатывает новейшие лекарства и какие неизлечимые болезни будут побеждены

В исследовательском центре при Университете «Сириус» под Сочи собралась международная команда гениев. Точнее, все они родились и выросли в России, но успешную карьеру сделали за границей, а спустя много лет вернулись домой, чтобы здесь создавать новые препараты и лечить ими сложные заболевания. Корреспондент MSK1.RU пообщался с учеными и выяснил, можно ли сегодня в России заниматься научными исследованиями, получать от этого удовольствие и прибыль.

Выпускник биофака Красноярского университета Станислав Рыбцов более 20 лет проработал за границей: в Национальном институте здоровья в США, Людвиговском институте раковых исследований в Лозанне (Швейцария) и в лаборатории онтологии стволовых клеток крови Университета Эдинбурга (Шотландия). В 2021 году он вернулся в Россию, чтобы «развивать науку и технологии». Сегодня он возглавляет Ресурсный центр клеточной биологии и иммунологии Университета «Сириус».

Под его руководством молодые исследователи изучают свечение клеток фагоцитоза, процесса в организме, когда специальные клетки поедают ненужные отмершие клетки. Подсвечивание этих клеток даст понять, сколько их содержится в организме, нужно ли поднимать их количество, сколько такая клетка съела и чего именно. Такой замер позволит быстро понять, в норме ли иммунная система, надо ли ее укреплять.

— Вирусы и бактерии, попадая в организм, в первую очередь стараются заблокировать такие клетки, иначе сами не приживутся в организме, и их съедят. А если смогут, то таким образом понизится иммунитет, что приведёт ко всему плохому, — рассказал Станислав Александрович MSK1.RU.

Глобальная цель — поддержать иммунную систему человека на ранней стадии, чтобы потом в зрелом возрасте он не проваливался в патологии, то есть предупреждать развитие старческих заболеваний (и не только), а не лечить их.

Разница в научной работе на Западе и в России, по его мнению, в том, что там выстроена горизонталь, а у нас всё выстроено вертикально.

— Там есть группа ученых, у них есть грант, и они работают и отчитываются только перед грантовым фондом, им никто не мешает, а у нас надо согласовывать сперва со своим руководством, потом в министерстве, потом выше и выше — это усложняет, но тоже работать можно, — сравнивает Станислав Александрович.

Главное, по его словам, заниматься делом.

— Мне один коллега как-то много лет назад сказал, что надо просто хотя бы по пять часов в день работать, не по восемь, не по 12, а всего пять, но работать, тогда результат обязательно будет, — вспоминает Рыбцов.

Результат работы его команды в Сириусе уже есть: грант от РНФ (Российского научного фонда) и научные публикации в мировых журналах. Через несколько лет должен быть готов и финальный продукт исследования.

Молекулярный вирусолог Екатерина Минская закончила Дальневосточный университет и сразу уехала за рубеж. 24 года она проработала за границей в ведущих исследовательских лабораториях при вузах: University College of London в Англии, Wuerzburg University в Германии, Queens’s University Belfast в Северной Ирландии, University of St.Andrews и Edinburgh University в Шотландии и Lisbon University в Португалии. В Университете «Сириус» она ведущий сотрудник в области генной терапии Центра трансляционной медицины, занимается исследованиями, ведет своих магистров, читает лекции студентам.

— Мне предложили интересную работу, еще хочу делиться опытом, — говорит Екатерина Сергеевна.

Здесь она занимается исследованиями в двух направлениях: изучением онколитиков, когда используют уникальные вирусы для борьбы с раком, и генно-заместительной терапией — использованием определенных вирусов для борьбы с врожденными заболеваниями, которые человек наследует от родителей и которые могут привести к неизлечимым заболеваниям.

В первом направлении они исследуют особые полезные вирусы, которые выборочно поражают только необходимые раковые клетки, а не все подряд. Это новый вид терапии, он считается менее опасным, чем химио- и радиотерапия, которые убивают все клетки.

— Поздравьте нас! На днях у нас приняли к публикации статью по этим исследованиям в очень престижный научный журнал MDPI! — радуется Минская.

На втором направлении специалист и ее команда сфокусированы на орфанных заболеваниях.

— Это те самые, которые очень редкие и мало исследованы. Лекарства от них стоят дороже всех в мире (один укол порядка 1,5 млн долларов). Мы используем вирусы, которые производят доставку здорового гена взамен не функционирующего больного гена. Тем самым мы хотим излечить болезни, которые никакими другими способами пока не лечатся. Здесь тоже команда уже отослала свою статью и ждем, примут ли ее.

Разработки в этих областях в институте Сириус ведутся уже около трех лет. Обычно ведущие мировые компании тратят на разработку новых препаратов около 10 лет. Их в мире кстати немного: в США, в Китае и в некоторых странах Европы. Если успехи будут сопутствовать нашим исследователям, то через три-четыре года появятся отечественные препараты от самых неизлечимых, казалось бы, заболеваний. Они будут доступнее для российских пациентов.

У Екатерины Минской двойное гражданство, и она немного переживает за связь с близкими в современных реалиях, но работать решила здесь. Она говорит, что работа в России приносит ей свои радости и удовольствия.

— Кому-то радость приносит покупка дорогих вещей, одежды, ювелирки, а кому-то свои профессиональные достижения. Я люблю путешествовать, посещать рестораны, и работа здесь дает мне это, я могу заниматься своими исследованиями в России и кайфовать, — отмечает Екатерина Сергеевна.

Выпускник биофака МГУ Александр Егоров занимался разработкой подавления белками раковых опухолей в одном из самых престижных в мире научных центров — Институте молекулярной онкологии в Милане (Италия). Потом он перебрался работать в лабораторию Университета Турина (также Италия), где исследовал множественную миелому — рак крови, который считается неизлечимым заболеванием.

Когда Егорова пригласили в «Сириус», его заинтриговало, что здесь он сможет создавать перспективные разработки, которые позволят лечить наследственные заболевания, в том числе онкологические. Сейчас он научный сотрудник Центра трансляционной медицины Университета «Сириус» и занимается генно-клеточной терапией, то есть созданием клеток, которые будут распознавать раковые и убивать их. Один из рабочих проектов — они создали онкологический вирус, которые сейчас тестируют на животных.

Также он с коллегами создает препараты для лечения наследственных заболеваний ожирения. Например, некоторые наследственные мутации делают так, что человек становится нечувствительным к насыщению пищей и продолжает есть, когда уже достаточно, что приводит к ожирению.

— Мы разработали и запатентовали препарат, который заставляет организм больше работать вхолостую, что способствует расщеплению жировых тканей, — говорит Александр Дмитриевич.

Через несколько лет, когда препарат пройдет все испытания, он может появиться в больницах.

— Это будет дороже, чем липосакция, но точно эффективнее, — отмечает ученый.

Другое важное направление его генно-терапевтических исследований — в области лечения зрения. Есть наследственные заболевания, которые приводят к слепоте. Когда клетки в сетчатке глаза, которые воспринимают свет, гибнут из-за врожденных мутаций (а таких как минимум порядка 30).

— Чтобы остановить гибель этих клеток, мы кодируем здоровую копию гена, мутация в котором вызывает слепоту, а потом собираем из этого гена вирус и вводим его в сетчатку. Клетки, которые должны были погибнуть, выживут, потому что у них будет здоровая копия, — поясняет Егоров.

Для всей этой работы оснащение его лаборатории в Сириусе точно не уступает итальянской.

— Когда я еще учился в институте в России, то мне казалось, что за рубежом техническая база круче. Когда я поехал в Италию, то увидел, что база примерно такая же. А когда вернулся домой, то понял, что в наших университетах в России, в которых я бываю, например, в Новгородском, в Приволжском, здесь, в Сириусе, база даже лучше. Меня поражает оборудование и специалисты, которые за ним работают, — отметил Егоров.

Можно ли быть исследователем в России и кайфовать?

— Да! — заявляет Александр Дмитриевич. — Очень много в нашей жизни зависит от того, чего ты достигаешь. Когда есть успехи, достижения, тогда жить интереснее становится. Здесь мы создаем конкретные вещи, которые реально помогут людям. Здесь мне интересно. Также, когда я работал в Италии, то понимал, что делаю вклад в сообщество, к которому не принадлежу. Хочется приносить пользу людям, с которыми тебя что-то роднит.

Ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин встречался с учеными из университета «Сириус». Его ознакомили с последними отечественными техническими разработками.

Взято Источник

09.01.2024