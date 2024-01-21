Виновных спустя 14 лет после нападения так и не нашли

— Очень хочется увидеть своих детей. Дочку я видела, когда она родилась, теперь я ее только чувствую, а Егорку никогда не видела, — рассказывает Татьяна Польская. — Только ради этого бы прозреть, чтобы их увидеть.

Красавица Татьяна лишилась зрения в январе 2010 года. Трагедия произошла у многоэтажки в Екатеринбурге, где она снимала квартиру. Девушка возвращалась с работы, и прямо около подъезда кто-то плеснул ей в лицо серной кислотой. Она получила химический ожог обоих глаз. Спустя 14 лет нападавшего в темной куртке с капюшоном так и не нашли. До сих пор не ясно, мужчина это был или женщина. Таня с этим уже смирилась. Она переехала из мегаполиса в маленький город Богданович и начала новую жизнь. Подробности этой трагедии — в материале наших коллег из E1.RU.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяДевушке плеснули в лицо кислотой

Тогда в полиции Таня рассказывала, что ей поступали угрозы. Какая-то женщина звонила и писала СМС, а за месяц до того, как девушку облили кислотой, кто-то спалил ее машину, но вычислить злоумышленников так и не удалось. Камеры, установленные на доме, не выходили на парковку, а в день покушения по какому-то роковому стечению обстоятельств и вовсе были выключены. Никто из соседей нападавших тоже не видел.

— Полиция проверяла номера, с которых поступали звонки и сообщения, но они были оформлены на каких-то левых людей, мигрантов. Находили их, приезжали по адресу, а они вообще ничего не знают, — вспоминает Таня.

Одним из подозреваемых в деле был мужчина, с которым встречалась Татьяна. Он постоянно ее ревновал и преследовал, и она решила разорвать отношения. Но его причастность к этому преступлению не доказали — как и его бывшей жены, которая тоже могла затаить злобу на молодую красавицу.

— Он после этого приезжал в больницу, клялся, что не имеет к этому отношения. Говорил: «Прости, что я тебя не уберег, позволь мне быть с тобой», — говорит Татьяна. — Может, это и он, я не знаю. Думаю, жизнь всё равно покарает того, кто это сделал.

Выяснить, кто облил ее кислотой, Таня пыталась и с помощью экстрасенсов. Она участвовала в шоу на ТНТ, но медиумы разошлись во мнениях. Одни говорили, что в этом замешана подруга, с которой пострадавшая сидела за одной партой, другие — что всё же мужчина.

— Это [сделала] женщина на вид 27 лет, это из-за мужчины, с которым вы встречались в последнее время. Такой любвеобильный дядечка, — рассказал в программе экстрасенс Виталий Гиберт. — Она страдает, просто страдает сейчас, мучается. И вот буквально в течение двух месяцев там всё решится. Будет высший суд (программа снималась спустя два года после нападения на девушку. — Прим. ред.).

Татьяна перенесла десятки сложных операций, врачам удалось спасти ее лицо и даже вернуть зрение — но лишь на три года, потом она снова ослепла. Медики дают девушке надежду, что она еще сможет видеть. В марте Таня снова ляжет на операционный стол.

— Если сейчас не получится, то шансов уже не будет, — говорит она. — Я уже привыкла, что не вижу. Хорошо ориентируюсь в пространстве, из-за потери зрения у меня обострились другие чувства: обоняние, интуиция. Я очень хорошо чувствую людей. Бывает иногда страх. Изначально я вздрагивала, что кто-то сзади идет или рядышком.

За те три года, что Татьяна видела мир, она успела выйти замуж и родить дочку Еву. Зрение пропало вскоре после родов. Ослепнув, женщина развелась с первым мужем, но через несколько лет встретила новую любовь. Теперь она счастлива в браке со вторым супругом. В семье подрастает еще один малыш — двухлетний Егорка.

— Надо мной девчонки прикалываются, что я слепая, а у меня столько поклонников. Никогда проблем не было в личной жизни, — смеется Таня. — Со вторым мужем мы знали друг друга с юности, с 17 лет. Я, когда переехала в Богданович, позвала его в гости, с подружками познакомить, и у нас так неожиданно проснулась любовь. Мы сами этого не ожидали, судьба нас свела.

До трагедии 23-летняя Таня работала бухгалтером, но, ослепнув, нашла себя в другой сфере. Однажды в санатории, где она отдыхала с бабушкой, ей рассказали, что в медицинском колледже обучают массажу незрячих людей. Поступила туда, получила диплом и стала работать по новой специальности. Сначала устроилась в детскую поликлинику, потом практиковала в центре психологии, а месяц назад открыла свой массажный кабинет.

— Мне очень нравится моя работа. Я думаю, что это мое. У меня своя база клиентов, я хорошо чувствую, где у людей есть проблемы и боль, — рассказывает Таня. — Еще когда была маленькой девочкой, ходила к гадалке. Она сказала, что видит меня в белом халате. Я думала: к чему это, ведь я не собиралась становиться врачом. А теперь всё сошлось.

Таня говорит, что сейчас у нее почти не осталось страхов. В небольшом городе, где ее практически каждый знает, она чувствует себя в безопасности. Но иногда по-прежнему вздрагивает, когда чувствует, что сзади кто-то идет.

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21.01.2024