“Хочу знать кто”. Новосибирец требует расследовать таинственную смерть своей матери

В 2021 году женщина ушла гулять с собакой, а затем ее тело обнаружили на кладбище

Фото: предоставлено редакции “КП-Новосибирск” сыном погибшей женщины

Житель Новосибирской области требует довести до конца расследование загадочной гибели своей матери. Больше двух лет назад тело женщины обнаружили на кладбище. Но с тех пор виновного не нашли, а дело, по словам парня, приостановили. Новосибирец обратился в редакцию “КП-Новосибирск” и хочет, чтобы убийца был найден и понес наказание. У парня даже есть версия, кто мог пойти на преступление.

Ушла гулять с собакой, а оказалась на кладбище

Василию Мишенину 19 лет. Его маме – Татьяне Мишениной – на момент гибели было 37. Помимо Василия, в семье воспитывались 9-летний сын и 13-летняя дочь. Женщина работала на местной птицефабрике.

В 2021 году, когда случилась трагедия, парень уже учился в училище и жил в другом селе. По его словам, 2 октября женщина ушла гулять с собакой и не вернулась.

“Я в то время уже был в училище в другом селе, с мамой оставались сестра и брат. Сестра рассказала, что в ночь на 2 октября 2021 года мама пошла гулять с собакой. Сказала, что будет не одна – встретится с каким-то мужчиной, с которым она недавно познакомилась”, – рассказал Василий в беседе с “КП-Новосибирск”.Утром младшие дети женщины забили тревогу. Василий вспоминает, что места себе не находил, когда узнал о случившемся. К детям приехала подруга Татьяны, и они вместе отправились на ее поиски.

Нашли женщину у местного кладбища. Убили и Татьяну, и ее собаку.

“Маме по голове ударили чем-то вроде топора: хоронить ее разрешили только в закрытом гробу. Я просил разрешить на нее хотя бы взглянуть, но мне запретили”, – цитирует издание Василия.

Ревность из-за мужчины

Василий рассказал, что после смерти Татьяны у младших детей остался только он. Парень хочет знать, кто оставил семью без матери. И у него даже есть собственная версия. По словам новосибирца, на убийство могла пойти женщина, которая приревновала своего мужчину к Татьяне.

“Незадолго до гибели она была в кафе со своей знакомой. Там маму пригласил потанцевать мужчина из этого же села, потом они в шутку сфотографировались. У этого мужчины очень ревнивая жена, вероятно, она об этом узнала, – считает Василий. – Моя версия – это она из ревности убила маму, думаю, это из-за фото в кафе. Почему я так считаю? Она резко стала вести себя по-другому, вообще перестала общаться с нашей семьей”, – передает слова парня “КП-Новосибирск”. Парень рассказал, что услышал от следователей, что дело приостановили из-за отсутствия подозреваемых. Теперь он готовит жалобу главе Следственного комитета, чтобы добиться полноценного расследования и поимки преступника.

Горняк22



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