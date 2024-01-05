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“Ходить страшно”: жители Рубцовска жалуются на стаю бродячих собак

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"Ходить страшно": жители Рубцовска жалуются на стаю бродячих собак

Фото: Инцидент Рубцовск

Жители подавали заявки на отлов безнадзорных животных. Однако в городе не нашлось организаций, готовых взяться за эту работу

Жители Рубцовска жалуются на стаю бродячих собак, сообщает “Инцидент Рубцовск” .

Местная жительница Ольга рассказала, что в районе улицы Краснознаменская и Бульвара Победы бродит 20 бездомных собак.

Ходить страшно. Заявку делали на отлов неоднократно не только мы, но и другие жильцы данного района, все без толку…,” – сообщила рубцовчанка.

Ранее сообщалось , что в Рубцовске вновь не нашлось желающих взяться за решение вопроса с безнадзорными собаками.

Администрация города ранее разместила аукцион по поиску подрядчика, который займется отловом животных. Однако потенциальный исполнитель – организация “Верный пес” на совещании отказалась от контракта. Причиной стала низкая стоимость, которую власти готовы заплатить за услуги.

В мэрии неоднократно размещали аукционы, однако все они не состоялись из-за отсутствия участников. В феврале власти направили письмо в Управление ветеринарии Алтайского края с просьбой помочь в сложившейся ситуации.

Взято отсюда.

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