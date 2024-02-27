Хохотали все. Бербок перепутала другого дипломата с Лавровым и начала орать на него

|

27 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Даже депутаты Бундестага вынуждены признать, что глава МИД Германии Анналена Бербок позорит свою страну. Однако словоохотливая дипломатка не обращает внимание на ехидные замечания своих немецких коллег и поток абсурдных заявлений продолжает литься из её рта.

На этот раз глава немецкого дипломатического ведомства опозорилась после того как решила порассуждать на тему антироссийских санкций введённых Евросоюзом после 24 февраля в 2022 года. “Никто из нас не верил, что когда мы ввели санкции, это остановит вторжение. Просто санкции – это важно”, – выдала Бербок.

Даже тот кто привык к нелепым заявления главы МИД ФРГ, раскрыли рот от услышанного. Конечно не смогла пройти мимо сказанного и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 градусов приведет к изменению курса, просто это важно. Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах Евросоюза сотни”, – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Вспомнила Мария Владимировна и о том, как выступая в Бразилии на министерском заседании G20, немецкий дипломат устроила форменную истерику, пытаясь докричаться до Сергея Лаврова:

“Кричала в микрофон “Лавров, я к вам обращаюсь”. А Сергея Викторовича не было в зале – он в тот момент проводил двусторонние встречи. На месте главы МИД РФ сидел его заместитель, который тщетно пытался объяснить Бербок, что он не Лавров, но её было уже не переубедить”.

Причем самое интересное, что против Анналены Бербок ополчились уже и простые немцы, которым давно стыдно за своего министра. Дошло даже до того, что некоторые открыто пожелали ей сгинуть на Укpaине.

Как стало известно, накануне глава МИД ФРГ прибыла с рабочим визитом в Одессу, где умудрилась вляпаться в скандал, разразившийся после того как она спустилась на 15 минут в бомбоубежище. Все началось с того, что в 21:48 по местному времени в Одессе была объявлена воздушная тревога. Госпожа Бербок вместе с другими членами делегации ФРГ сразу спустились в убежище расположенное при отеле. Тревога длилась до 22:07 после чего была снята.

Однако простые немцы не поверили в реальность угрозы и обвинили Бербок в дешевом пиаре, отметив что за прятками в одесском бомбоубежище кроется ничто иное как попытка заработать себе политические очки. Пользователи так же признались, что хотели бы оставить своего министра в бомбоубежище навсегда.

Фото: rg.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Локтевский