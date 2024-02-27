Объем импорта из Индии в 2023 году вырос на 40% — до 4 миллиардов долларов

27 февраля 2024, 09:00103Написать комментарий

Индия не была особо заметным партнером для России, но новые реалии сделали ее одним из лидеров по привлечению валюты. Одновременно наметился колоссальный торговый дисбаланс: мы им товаров на 60 миллиардов долларов, а они нам — всего на 4 миллиарда. Наши коллеги из «Фонтанки» посмотрели, что нынче скрывается за словами «хинди руси бхай бхай».

Что мы им продаем

За три года объем поставок российских товаров в Индию вырос в 10 раз. Уже в 2019–2020 годах основными статьями экспорта были: немножко нефти, немножко угля, бриллианты, бумага и удобрения. Всегда хорошо шло российское подсолнечное масло. Итого где-то на 6 миллиардов долларов. Назад караваны тоже пустыми не шли: лекарства, простецкое оборудование и телефоны, чай, креветки и кое-что еще по хозяйству — примерно на 2–2,5 миллиарда долларов.

Катаклизмы 2022–2023 годов произвели на индийско-российскую взаимную торговлю огромный эффект. Десятки миллионов тонн российской нефти пошли в порты с экзотическими для русского уха названиями типа Мундра, Кандла, Махараштра. Относительно знакомым было слово Мумбай, но это для тех, кто помнил, что так теперь называется Бомбей.

Общий объем экспорта сырой нефти из России в Индию в 2023 году, согласно данным индийской таможни, составил 62,2 миллиона тонн и еще 5,6 миллиона тонн — нефтепродуктов. Средняя годовая цена удивляет. При таможенной стоимости этих 62,2 миллиона тонн в 44,99 миллиарда долларов выходит 99,1 доллара за баррель, если считать, что в тонне нашей нефти 7,3 барреля. Это, конечно, очень дорого, особенно если учитывать, что во многих странах российская нефть идет с большим дисконтом, а те же ОАЭ покупали весь прошлый год ее у нас в среднем по 75 долл./баррель.

Ситуация приходит в чуть большее соответствие с реальностью, когда мы смотрим помесячные цифры. К примеру, в декабре средняя цена отправленных в Индию 6,9 миллиона тонн составила уже всего 78 долл./баррель. Как бы то ни было, по документам выходит, что продавать нефть в Индию было очень выгодно и для наших экспортеров, и для бюджета. Ведь налоги платятся с той цены, что указана в документах.

Что индусы делают с нашей нефтью, в целом понятно. Никакого реэкспорта в таможенной статистике не видно, но это и не требуется. В основных наливных портах Индии располагаются мощные НПЗ. И вот их работа как раз видна невооруженным взглядом. Если в 2021 году индусы экспортировали 48 миллионов тонн нефти, бензина, дизеля и авиатоплива, то в 2023 году — уже 104 миллиона. Крупнейший покупатель — Нидерланды. Это основной европейский распределительный центр. Объем поставок из Индии туда вырос за прошлый год с 9,4 до 18 миллионов тонн. В среднем по 111 долл./баррель. В США ушло 7,2 миллиона тонн переработанной в Индии нефти (+42%), средняя цена 120 долл./баррель. Удвоили закупки Великобритания и Италия. В Португалии рост в четыре раза, в Румынии — в семь раз. Короче, спрос есть.

За исключением нефти и нефтепродуктов, на которые в прошлом году пришлось 81,3% экспортной выручки России, из крупнейших номенклатур серьезный рост только у подсолнечного масла: +31% в долларах. И уголь, и фосфатные удобрения показывают минус. Поставки алмазов в Индию — в деньгах на прошлогоднем уровне. Успешно завоевывает свое место под жарким индийским солнцем российское соевое масло (178 миллионов долларов и +78%), стальной прокат (127 миллионов долларов и +360%). Поставки газа удвоились (121 миллион долларов), но возить его по морю много пока не получается.

Из приятных мелочей — горох. В прошлом году российским аграриям удалось заработать на Индии 34 миллиона долларов — до этого поставки были практически нулевые.

Среди досадных потерь — полная утрата индийского рынка полиамидных смесей, которые применяются в производстве штампованных пластиковых деталей. Из 41 миллиона прошлогодних долларов в этом году получилось поставить только на 6 миллионов. Еще большие потери у российских производителей синтетических каучуков. Год назад — 90 миллионов долларов, в этом году — всего 8.

Что Индия продает нам

Изучать индийский экспорт в Россию куда более увлекательно. Там попадаются совершенно неожиданные вещи, которые обычно не ассоциируются в обывательском сознании с поставками из Индии.

То, что Россия прочно сидит на индийских таблетках, известно давно. Печалит, что с каждым годом их становится всё меньше и меньше. Если в 2011 году к нам приехало оттуда фармпродукции на 512 миллионов долларов, то в прошлом — всего 371 миллион. Падение поставок идет по многим группам лекарств: нестероидные противовоспалительные (сразу -60%), онкологические (-46%), антигистаминные (-15%), антигипертензивные (-31%). Из крупных фармацевтических номенклатур больше всего сократились поставки индийского ибупрофена (-63%).

При беглом анализе найти понятное объяснение этому явлению не удается. Тем более что еще в 2022 году на фоне сворачивания активности в России западных фармконцернов власти ожидали роста поставок отечественных лекарств. Скорее всего, тут наблюдается один из эффектов общего принципа госзакупок лекарств «третий лишний»: в случае конкуренции импортных таблеток с отечественными аналогами чиновники выбирают российское.

Зато отлично «зашли» индийские черные металлы. В целом их поставки за минувший год удвоились (до 322 миллионов долларов), причем некоторые конкретные номенклатуры этой категории демонстрируют даже шестикратный рост (как, например, порошок и гранулы ферросплавов). Разумеется, речь идет о небольших объемах поставок (в пределах нескольких десятков миллионов долларов), но понятно, что это уникальные продукты, которые ранее мы закупали на Западе.

Также заметный рост поставок демонстрируют различные органические соединения. В целом рост на 14% (323 миллиона долларов), а вот, к примеру, производные анилина, которые используются как в фармацевтике, так и в виде топливных присадок, выросли сразу в четыре раза (52,5 миллиона долларов). Неорганика тоже растет, в первую очередь за счет оксида алюминия — сразу в три раза, до 168 миллионов долларов. Понятно, что при таких объемах речь не идет о сырье для алюминиевых заводов. Скорее всего, это формы, используемые для создания огнеупорных поверхностей и в абразивном производстве.

Удвоились и поставки керамической плитки. Что за зверь такой — индийская плитка, широкой публике, привыкшей к названиям брендов с итальянским акцентом, пока неизвестно. Но, видимо, придется привыкать. Нам ее привезли на 110 миллионов долларов.

Прорыв года — индийские смартфоны. Год назад их приехало на 6 миллионов долларов, сейчас — сразу на 97 миллионов. Рост в процентах считайте сами, но, справедливости ради, стоит отметить, это совсем немного. На фоне Китая — просто мизер, хотя и уже заметный невооруженным взглядом. В прошлом году полуторамиллиардная Индия выпустила 146 миллионов собственных смартфонов. Для них — пустяк, а у нас бы хватило каждому.

Также очень заметен рост еще одной товарной группы, которая редко ассоциируется с Индией. Дело в том, что на первом месте в целом по импорту оттуда у нас идет группа 84 — оборудование, в том числе промышленное. Его к нам в 2023 году привезли сразу на 576 миллионов долларов, и это рост на 112%. А вот крупнейшей подкатегорией в ней оказалась 8471-я — вычислительная техника. По ней проходят и компьютеры, и ноутбуки, и планшеты, и серверное оборудование. Вот этого всего Индия нам в прошлом году прислала на 175% больше, чем годом ранее, — на 86 миллионов долларов.

Легкое недоумение вызывает двукратный рост поставок товаров, обозначенных в статистике как обваленное мясо крупного рогатого скота замороженное (47 миллионов долларов). Обычно же считается, что со своими коровами индусы так не поступают. Зато всё стабильно (+13%) с поставками камеди рожкового дерева (74,9 миллиона долларов). Зачем она конкретно нам нужна в таких количествах, придется искать в интернете, но навскидку — в пищевой промышленности в качестве загустителя.

Как ни странно, чай из Индии к нам едет в совсем небольших количествах (на 69,8 миллиона долларов), и его поставки падают (-23%). Так же дело обстоит и с растворимым кофе.

В целом структура товарного обмена между нашими странами весьма разнообразна и имеет огромный потенциал роста. Чего стоят только банановые ожидания, о которых громко заговорили на фоне охлаждения отношений с Эквадором. Индия всё еще остается крупнейшим в мире производителем бананов — осталось только решить проблемы с логистикой.

Вместе с тем эксперты по транспорту отмечают, что именно это — логистика, причем в широком смысле, включая мощности по хранению и первичной переработке, — главная ахиллесова пята Индии как экспортера. Вторая ее проблема — внутреннее потребление продукции и сырья, на экспорт элементарно остается не так уж и много. И то, что при огромных объемах накопленных уже рупий России так и не удается нарастить импорт из Индии, хотя бы примерно соответствующий росту экспорта, — весьма симптоматично.

Взято Источник

27.02.2024