Хоккейная команда «Динамо Алтай» выиграла первую игру в новом году

Встреча состоялась накануне в Барнауле.

Источник фото: ХК «Динамо–Алтай»

В «Титов-Арене» команда «Кристалл» из Саратова сразилась с хозяевами площадки — командой «Динамо Алтай», об этом сообщает газета «Алтайский спорт».

На 6 минуте игры счёт открыли гости, но уже к середине периода игрок барнаульской команды Денис Лудцев сравнял счёт. В дальнейшим хоккеист оформил дубль.

Также заброшенной в ворота соперника шайбой отметился Никита Сироткин.

В течение игры Никита Миллер из «Динамо Алтай» смог дважды поразить ворота соперника, при этом в первый раз судья не засчитал очко из-за положения вне игры.

На 56-й минуте противостояния «Кристалл» довёл счёт до итоговых показателей.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу наших земляков.

Взято отсюда.

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