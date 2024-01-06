Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Хоккейная команда «Динамо Алтай» выиграла первую игру в новом году

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Хоккейная команда «Динамо Алтай» выиграла первую игру в новом году

Встреча состоялась накануне в Барнауле.

Источник фото: ХК «Динамо–Алтай»

В «Титов-Арене» команда «Кристалл» из Саратова сразилась с хозяевами площадки — командой «Динамо Алтай», об этом сообщает газета «Алтайский спорт».

На 6 минуте игры счёт открыли гости, но уже к середине периода игрок барнаульской команды Денис Лудцев сравнял счёт. В дальнейшим хоккеист оформил дубль.

Также заброшенной в ворота соперника шайбой отметился Никита Сироткин.

В течение игры Никита Миллер из «Динамо Алтай» смог дважды поразить ворота соперника, при этом в первый раз судья не засчитал очко из-за положения вне игры.

На 56-й минуте противостояния «Кристалл» довёл счёт до итоговых показателей.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу наших земляков.

Взято отсюда.

новости республики алтай , новости горно алтайска и республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Табун лошадей пытались незаконно провезти через Алтайский край

06.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле восстановили движение трамваев по кольцу Малахова

06.01.2024

 Новости Алтай

Что делать, если отравились в ресторане

06.01.2024

 Новости Алтай

Жители Барнаула стащи чаще замечать белок

06.01.2024

 Новости Алтай

Школьники приняли участие в геолого-краеведческой смене «Геология. Ледниковый период»

06.01.2024

 Новости Алтай

В «Шишковке» расскажут о фольклоре в истории, изобразительном искусстве и музыке

06.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае на Рождество пройдут ралли-трофи

06.01.2024

 Новости Алтай

Житель Республики Алтай открыл огонь из-за того, что ему мешали спать

06.01.2024

 Новости Алтай

Житель Каменского района украл у знакомого цифровую телевизионную приставку

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix