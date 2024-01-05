Хоккеисты «Динамо-Алтай» одними из первых возвращаются к играм после новогодних каникул

Уже сегодня наша команда примет на своей площадке саратовский «Кристалл».

Гости из Саратова – пока в аутсайдерах Чемпионата ВХЛ, поэтому барнаульская команда наверняка попытается не просто добиться победы в основное время, но и показать атакующий хоккей. Календарный год динамовцы закончили на 20-м месте в таблице, но при этом всё еще сохраняют шансы на попадание в плей-офф. Итак, матч «Динамо-Алтай» – «Кристалл» (Саратов) на льду «Титов-арены» сегодня, начало в 17:00.

Алексей Любар

Взято отсюда.

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