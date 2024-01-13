Хоккеисты «Динамо-Алтай» выиграли игру с командой из Норильска

Встреча состоялась накануне на площадке ХК «Норильск».

Источник фото: ХК «Динамо–Алтай»

Хоккейная команда из Барнаула «Динамо Алтай» одержала победу над соперниками из Норильска со счётом 4:1, сообщает газета «Алтайский спорт».

Шайбу в ворота соперников первым забросил Вячеслав Чегошин], реализовав численное преимущество в первой трети встречи.

Уже на 29 минуте игры представитель «Динамо Алтай» Никита Миллер забросил вторую шайбу в ворота «Норильска» после передачи Даниила Тютчева. На счету Никиты в этой игре зафиксировано 2 гола, второй раз Миллер поразил ворота соперника на 52-й минуте, столкнувшись с вратарём один на один.

Хозяеям площадки удалось лишь единожды отправить шайбу в ворота барнаульцев.

Финальный аккорд встречи принадлежал Даниилу Тютчеву, который забил 4 гол своей команды на 55 минуте игры.

Взято отсюда.

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