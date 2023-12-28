“Динамо-Алтай” провел заключительный турнир сезона с воронежским “Бураном”. В родных стенах алтайские хоккеисты одержали победу над командой, входящей в десятку лучших игроков текущего сезона

В заключительном матче перед новогодними каникулами “Динамо-Алтай” выиграл тяжелый поединок у одного из лидеров чемпионата воронежского “Бурана”. В турнирной таблице команды не соседи: наши ребята вне топ-16, а гости – на восьмой позиции.

Завершить первую часть сезона победой, подарив своим болельщикам хорошее настроение перед новогодними каникулами: эту задачу хоккеисты “Динамо-Алтай” выполнили на все 100%.

Соперники из Воронежа, грозный “Буран”, идут на восьмой позиции, наши – вне топ-16. Наперекор всей статистике, счет открыл хоккеист “Динамо-Алтай” Денис Лудцев, что еще раз доказывает – родные стены помогают нашим ребятам.

“Нам было тяжеловато в психологическом плане. Ребят предупреждали, что дома, при такой поддержке, “Динамо” начинает всегда очень хорошо. В третьем периоде мы имели очень много возможностей решить все в основное время, но не получилось”, – признался главный тренер ХК “Буран” Альберт Логинов.

Не все получилось и у “Динамо-Алтай”. Подвели удаления, в которых “Буран” как раз сыграл результативно, сравняв счет – 1:1. К сожалению, больше заброшенных шайб болельщики не увидели. Судьбу матча решили буллиты. Барнаульцы оказались более точными.

Говоря о сложностях во время матча, главный тренер ХК “Динамо-Алтай” Дмитрий Пархоменко отметил:

“Два невынужденных удаления привели к голу в наши ворота, и игра сломалась. То есть, играешь настолько хорошо, насколько позволяет тебе соперник, к тому же, в итоге он перехватил инициативу – было непросто. Во втором периоде были неплохие моменты, где можно было забить гол, но игра шла до забитой шайбы”.

На такой удачной ноте “Динамо-Алтай” уходит на небольшую новогоднюю паузу. 5 января хоккеисты вновь выйдут на лед в матче против саратовского “Кристалла”.

Взято отсюда