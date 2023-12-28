Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Хоккеисты Динамо-Алтай выиграли тяжелый поединок с воронежским Бураном

Подписывайся на ГОРНЯК22!

“Динамо-Алтай” провел заключительный турнир сезона с воронежским “Бураном”. В родных стенах алтайские хоккеисты одержали победу над командой, входящей в десятку лучших игроков текущего сезона

В заключительном матче перед новогодними каникулами “Динамо-Алтай” выиграл тяжелый поединок у одного из лидеров чемпионата воронежского “Бурана”. В турнирной таблице команды не соседи: наши ребята вне топ-16, а гости – на восьмой позиции.

Завершить первую часть сезона победой, подарив своим болельщикам хорошее настроение перед новогодними каникулами: эту задачу хоккеисты “Динамо-Алтай” выполнили на все 100%.

Соперники из Воронежа, грозный “Буран”, идут на восьмой позиции, наши – вне топ-16. Наперекор всей статистике, счет открыл хоккеист “Динамо-Алтай” Денис Лудцев, что еще раз доказывает – родные стены помогают нашим ребятам.

“Нам было тяжеловато в психологическом плане. Ребят предупреждали, что дома, при такой поддержке, “Динамо” начинает всегда очень хорошо. В третьем периоде мы имели очень много возможностей решить все в основное время, но не получилось”, – признался главный тренер ХК “Буран” Альберт Логинов.

Не все получилось и у “Динамо-Алтай”. Подвели удаления, в которых “Буран” как раз сыграл результативно, сравняв счет – 1:1. К сожалению, больше заброшенных шайб болельщики не увидели. Судьбу матча решили буллиты. Барнаульцы оказались более точными.

Говоря о сложностях во время матча, главный тренер ХК “Динамо-Алтай” Дмитрий Пархоменко отметил:

“Два невынужденных удаления привели к голу в наши ворота, и игра сломалась. То есть, играешь настолько хорошо, насколько позволяет тебе соперник, к тому же, в итоге он перехватил инициативу – было непросто. Во втором периоде были неплохие моменты, где можно было забить гол, но игра шла до забитой шайбы”.

На такой удачной ноте “Динамо-Алтай” уходит на небольшую новогоднюю паузу. 5 января хоккеисты вновь выйдут на лед в матче против саратовского “Кристалла”.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Бывший глава алтайского Минобрнауки снова сменил работу

30.12.2023

 Интересное

Предвыборный сайт Путина начал работу

30.12.2023

 Интересное

Президент Аргентины Милей уведомил БРИКС об отказе от присоединения к группе

30.12.2023

 Интересное

Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

30.12.2023

 Интересное

МВД сообщило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав

30.12.2023

 Интересное

Такой день. Новогодний городок в Барнауле и контракт ради закрытия долга по алиментам

30.12.2023

 Новости Барнаул

Барнаул в огнях: подведены итоги конкурса новогоднего оформления

30.12.2023

 Новости Барнаул

В Барнауле 15 пар поженились в последнюю красивую дату 2023 года

30.12.2023

 Новости Барнаул

29 декабря запущен сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix