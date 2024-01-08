Во втором домашнем матче 2024 года алтайские хоккеисты скрестили клюшки с командой “Тамбов” из одноименного города. С трибун за матчем наблюдали 3600 зрителей

После трудовой победы над саратовским “Кристаллом” 5 января со счетом 4:3 хоккеисты “Динамо-Алтая” успели провести вторую домашнюю встречу в 2024 году. На Рождество, 7 января, алтайские хоккеисты сыграли на своем льду с “Тамбовом”.

Если в игре с саратовцами фаворитом встречи рассматривались динамовцы, в игре с “Тамбовом” ситуация была обратной.

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