Алтайская команда потерпела третье поражение подряд на домашней площадке, при этом динамовцы больше чем в одну шайбу не уступают

Хоккеисты “Динамо-Алтая” 22 января принимали на своем льду челябинский “Челмет”. К разочарованию барнаульских болельщиков, встреча вновь завершилась с минимальным перевесом уральской команды.

Самый ударный отрезок обе команды выдали в последние пять минут игры первого периода. Сначала нападающий “Челмета” Марсель Шолохов вывел гостей вперед после удачного и вместе с этим эффектного броска на добивании.

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