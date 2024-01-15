Удачный выезд в Норильск и Красноярск принес алтайской команде максимум возможных очков. Отставание от топ-16 сократилось до одного балла

После удачного выезда в Норильск и Красноярск хоккеисты “Динамо-Алтая” вплотную приблизились к зоне плей-офф. Накануне, 14 января, алтайская команда одержала важную гостевую победу над “Соколом”, тем самым обошла красноярцев в турнирной таблице.

Начало матча в Красноярске ничего хорошего барнаульцам не предвещало. Уже на 2-й минуте “Сокол” повел в счете стараниями Алексея Князева.

Взято отсюда