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Хоккеисты “Динамо-Алтай” проиграли первый матч турнира на “Кубок губернатора”

ГОРНЯК2201 mins

Соревнования прошли в барнаульской “Титов-Арене”, где хозяева потерпели поражение от “Омских Крыльев”

Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды “Динамо-Алтай” проиграли первый матч домашнего предсезонного турнира на “Кубок губернатора”. Соревнования с участием трех команд ВХЛ стартовали 25 августа в Барнауле. В матче открытия, который состоялся на льду “Титов-Арены”, хозяева потерпели поражение от “Омских Крыльев” со счетом 1:4.

Единственную шайбу у барнаульцев в начале второго периода забросил защитник Александр Федоров.

26 августа во второй встрече турнира “Омские Крылья” со счетом 4:0 также выиграли у красноярского “Сокола”.

Таким образом, омичи досрочно стали победителями турнира, и завоевали “Кубок губернатора Алтайского края”.

27 августа в заключительной встрече барнаульцы сыграют с “Соколом”. Матч пройдет на льду “Титов-Арены” и начнется в 17 часов.

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