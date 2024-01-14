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Хоккеисты “Динамо-Алтая” дважды выиграли на выезде

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Следующий матч барнаульцы проведут дома в четверг, 18 января

Хоккеисты "Динамо-Алтая" дважды выиграли на выезде

Фото: pxhere.com

Хоккеисты “Динамо-Алтая” дважды выиграли на выезде. Очередные матчи чемпионата ВХЛ против “Норильска” и красноярского “Сокола” состоялись в пятницу, 12 января, и сегодня, 14 января.

Сначала барнаульцы праздновали победу в Норильске со счетом 4:1. Героем встречи стал нападающий барнаульцев Никита Миллер, набравший 4 (2+2) очка за результативность. Сегодня алтайские хоккеисты взяли верх над “Соколом” в Красноярске – 5:2.

После этих игр “Динамо-Алтай” занимает 18-е место из 29 участников чемпионата. Для попадания в плей-офф турнира необходимо занять место не ниже 16-го.

Следующий матч барнаульцы проведут дома в четверг, 18 января. Соперником команды Дмитрия Пархоменко станет “Горняк-УГМК” из Верхней Пышмы.

горняк

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