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Хоккеисты команды “Динамо-Алтай” выиграли дома

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Следующим соперником команды станет самарский ЦСК ВВС

Фото: pxhere.com

Хоккеисты команды “Динамо-Алтай” выиграли на своем льду. Очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ против “Нефтяника” из Альметьевска состоялся 22 октября в барнаульской “Титов-Арене” и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Основное время игры и овертайм не выявили сильнейшего – 2:2, а в серии послематчевых буллитов единственную и победную шайбу забросил капитан барнаульцев Александр Ремов.

После этого успеха алтайские хоккеисты поднялись с 22-го на 20-е место в турнирной таблице. Следующий матч “Динамо-Алтай” вновь проведет в Барнауле уже 24 октября. Соперником команды Дмитрия Пархоменко станет самарский ЦСК ВВС.

город Горняк

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