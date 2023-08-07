Барнаульцы выиграли у “Горняка-УГМК” из Верхней Пышмы со счетом 4:2

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Хоккеисты команды “Динамо-Алтай” выиграли первый матч межсезонья. Тренировочный турнир с участием четырех клубов Всероссийской хоккейной лиги стартовал сегодня, 7 августа, в Кургане.

Там команды сыграют в один круг. Сегодня во время первой встречи барнаульцы выиграли у “Горняка-УГМК” из Верхней Пышмы со счетом 4:2.

Завтра, 8 августа, алтайские хоккеисты встретятся с хозяевами турнира – курганским “Зауральем”. 9 августа в заключительном туре соперником барнаульцев станет челябинский “Челмет”.

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