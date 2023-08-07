ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
У алтайского браконьера изъяли автомобиль в пользу Минобороны РФ
Новости Алтай
Хоккеисты команды “Динамо-Алтай” выиграли первый матч межсезонья
Новости Алтай
В Алтайском крае выделят дополнительные 40 млн рублей на развитие учреждений культуры
Новости Алтай
Мощный взрыв произошел в турецком порту Дериндже
Новости Алтай
Тело режиссера Светланы Джимбиновой нашли в ее квартире
Новости Алтай
В Бийске подросток и его мама помешали мошенникам заполучить 100 тысяч рублей

Коллекция категорий

Бизнес67 News
Здоровье95 News
Новости Алтай351 News
Новости Горняк77 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления67 News
Политика96 News
Спорт98 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Хоккеисты команды “Динамо-Алтай” выиграли первый матч межсезонья

редактор01 mins

Барнаульцы выиграли у “Горняка-УГМК” из Верхней Пышмы со счетом 4:2

Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды “Динамо-Алтай” выиграли первый матч межсезонья. Тренировочный турнир с участием четырех клубов Всероссийской хоккейной лиги стартовал сегодня, 7 августа, в Кургане.

Там команды сыграют в один круг. Сегодня во время первой встречи барнаульцы выиграли у “Горняка-УГМК” из Верхней Пышмы со счетом 4:2.

Завтра, 8 августа, алтайские хоккеисты встретятся с хозяевами турнира – курганским “Зауральем”. 9 августа в заключительном туре соперником барнаульцев станет челябинский “Челмет”.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика