Хоккеисты Павловского района сыграют два матча с командой из Омска

Встречи пройдут на домашней арене наших земляков.
Источник фото: unsplash.com
Юнешеская хоккейная команда «Скифы» примет на своей домашней арене хоккеистов из омского «Авангарда», пишут в сообществе «Barnaul22» во «Вконтакте».
Юноши 2013 года рождения сойдутся на льду в рамках товарищеских игр.
Игры состоятся на «Скиф Арене» в посёлке Новый Зори Павловского района 9 и 10 марта 2024 года.
Начало запланировано на 13:00, вход свободный для всех желающих.
Взято отсюда.
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