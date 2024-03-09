Хоккеисты Павловского района сыграют два матча с командой из Омска

Встречи пройдут на домашней арене наших земляков.

Источник фото: unsplash.com

Юнешеская хоккейная команда «Скифы» примет на своей домашней арене хоккеистов из омского «Авангарда», пишут в сообществе «Barnaul22» во «Вконтакте».

Юноши 2013 года рождения сойдутся на льду в рамках товарищеских игр.

Игры состоятся на «Скиф Арене» в посёлке Новый Зори Павловского района 9 и 10 марта 2024 года.

Начало запланировано на 13:00, вход свободный для всех желающих.

Взято отсюда.

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