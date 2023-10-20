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Холодает: от -1 до +15 градусов ожидается 20 октября в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Осень. Погода. Фото: ru.freepik.com

После аномального для октября тепла в регион пришло похолодание: ночами температура воздуха опускается до минусовых значений, днем тоже становится прохладно

Минувшей ночью в Алтайском крае термометры зафиксировали около -1…+4 градусов. Днем 20 октября температура воздуха составит около +10…+15 градусов, сообщает сайт краевого ЦГМС.

В этот день по краю преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

В Барнауле в пятницу ожидается до +10…+12 градусов и преимущественно без осадков. Утром возможен туман. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

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