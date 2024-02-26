Холодную воду отключат в пригороде Барнаула

Ресурса не будет с утра до вечера.
Источник фото: Катунь 24
27 февраля с 8:00 до 17:00 в барнаульском селе Власиха водоканал будет проводить плановые ремонтные работы. В связи с этим местные жители останутся без холодной воды, информирует Росводоканал Барнаул .
Холодной воды не будет по следующим адресам:
– ул. Лютиковая, 1-20;
– ул. Ковыльная, 49-133;
– ул. Огоньковая, 1-22;
– ул. Пионовая, 1-22;
– ул. Вербная, 1-14;
– ул. Шаховская, 1-66;
– ул. Зеленая, 1-35, 14-26;
– ул. Набережная, 1-10;
– ул. Карельская, 7-55;
– пер. Северный, 4-11;
– ул. Мирный бульвар, 5-26;
– ул. Возрождения, 1-52;
– ул. Преображенская, 3-7, 6-12;
– ул. Невская, 2-6;
– ул. Парадная, 5-15, 4-8;
– ул. Лихая, 1-18;
– ул. Мозаичная, 6-15;
– ул. Архангельская, 1-8;
– ул. Талая, 1-16;
– ул. Туманная, 1-26;
– ул. Берестовая, 2-21;
– пер. Бульварный, 1-14;
– ул. Ромовая, 4-10.
Взято отсюда.
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