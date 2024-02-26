Холодную воду отключат в пригороде Барнаула

Ресурса не будет с утра до вечера.

Источник фото: Катунь 24

27 февраля с 8:00 до 17:00 в барнаульском селе Власиха водоканал будет проводить плановые ремонтные работы. В связи с этим местные жители останутся без холодной воды, информирует Росводоканал Барнаул .

Холодной воды не будет по следующим адресам:

– ул. Лютиковая, 1-20;

– ул. Ковыльная, 49-133;

– ул. Огоньковая, 1-22;

– ул. Пионовая, 1-22;

– ул. Вербная, 1-14;

– ул. Шаховская, 1-66;

– ул. Зеленая, 1-35, 14-26;

– ул. Набережная, 1-10;

– ул. Карельская, 7-55;

– пер. Северный, 4-11;

– ул. Мирный бульвар, 5-26;

– ул. Возрождения, 1-52;

– ул. Преображенская, 3-7, 6-12;

– ул. Невская, 2-6;

– ул. Парадная, 5-15, 4-8;

– ул. Лихая, 1-18;

– ул. Мозаичная, 6-15;

– ул. Архангельская, 1-8;

– ул. Талая, 1-16;

– ул. Туманная, 1-26;

– ул. Берестовая, 2-21;

– пер. Бульварный, 1-14;

– ул. Ромовая, 4-10.

Взято отсюда.

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