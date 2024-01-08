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«Холоп-2» собрал в прокате более 2 млрд рублей

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«Холоп-2» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Картина вышла в прокат 1 января 2024 года.

Источник фото: кадр из фильма «Холоп-2»

Как свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, за 7 дней проката картина собрала более 2 млрд рублей.

«Холоп-2» — это продолжение комедии «Холоп» о перевоспитании мажора Гриши. Работой над новой картиной занимались почти все звезды из первой части фильма. Только главную женскую роль исполнила не Александра Бортич, а Аглая Тарасова.

Напомним, первую часть «Холопа» начали показывать в кинотеатрах в 2019 году. Тогда она стала самой кассовой отечественной комедией. Картину посмотрели более 11 млн зрителей. Сборы составили почти 3 млрд рублей.

Взято отсюда.

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