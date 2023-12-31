Amic.ru собрал главные фильмы, которые можно будет посмотреть в кино на новогодних праздниках

Кадр из фильма “Холоп 2” / Фото: kino-teatr.ru

Новогодние праздники для многих россиян – главный, а порой даже единственный повод сходить в кино за весь год. Традиционно к праздничным выходным выходят масштабные российские фильмы, которые собирают большую кассу. В этом году жителей страны попробуют впечатлить “Холоп 2”, “Бременские музыканты”, новые части бесконечных франшиз “Елки” и “Три богатыря” и другие картины. Amic.ru собрал список фильмов, которые можно посмотреть на новогодних каникулах.

“Холоп 2” (с 1 января)

Сразу после Нового года в России в кинотеатрах появится одна из самых главных российских премьер года – “Холоп 2” режиссера Клима Шипенко (“Вызов”, “Салют-7”). Это сиквел оригинального “Холопа”, который рассказывал об исправлении мажора Гриши. В продолжении Гриша не может пройти мимо творящей беспредел наглой и избалованной девушки Кати. Через какое-то время Катя просыпается утром и вдруг понимает, что находится в “прошлом”, а Гриша должен помочь ей исправиться.

В фильме сыграют Милош Бикович (“Вызов”, “Солнечный удар”), Иван Охлобыстин (“Даун Хаус”, “Интерны”), Александр Самойленко (“Аритмия”, “Салют-7”) и другие актеры. А в главной роли вместе с Биковичем будет Аглая Тарасова (“Лед 2”, “Казнь”).

В кино можно будет пойти с 12 лет. Рейтинга на агрегаторах у фильма пока нет.

“Бременские музыканты” (с 1 января)

Еще одной премьерой аккурат к новогодним праздникам станет фильм “Бременские музыканты” режиссера Алексея Нужного (“Огонь”, “Мамы”).

Лента расскажет, как друзья-музыканты Пес, Кошка, Осел и Петух по главе с лидером Трубадуром собираются в группу, чтобы выступать на улицах Бремена. Они хотят рассмешить дочь Короля, однако визит к ней грозит опасными приключениями, о которых все смотревшие оригинальный советский мультфильм уже в курсе.

В фильме сыграли актеры Тихон Жизневский (“Майор Гром: Чумной доктор”, “Огонь”), Валентина Ляпина (“Молодой человек”), Роман Курцын (“Я худею”, “Огонь”), Ирина Горбачева (“Аритмия”, “Огонь”), Сергей Бурунов (“Полицейский с Рублевки”, “Слово Пацана”. Кровь на асфальте”) и другие.

Трейлер ленты вызвал противоречивую реакцию интернете – люди удивились странной внешности зверей. Пользователи соцсетей писали, что Собака, Кошка, Осел и Петух “напоминают героев фильмов-ужасов”. Однако рейтинг кино вполне детский – 6+. Оценок у фильма пока нет.

“Три богатыря и Пуп Земли” (с 28 декабря)

С 28 декабря в российских кинотеатрах идет новая часть франшизы, которая напоминает о себе каждый Новый год. Это 12-я часть серии “Три богатыря” с подзаголовком “Пуп Земли”.

Сюжет можно смело назвать фантазией на тему “русы против ящеров”. Змей Горыныч нашел динозаврика, а Алеша Попович с князем и конем Юлием проваливаются под землю и попадают в первобытные времена, в эпоху динозавров. Им предстоит вернуться назад в будущее и узнать, что такое Пуп Земли.

Возрастной рейтинг ленты 6+. Оценок у мультфильма пока нет.

“Манюня: Новогодние приключения” (с 14 декабря)

Детей можно будет сводить на новогодний фильм под названием “Манюня: Новогоднее приключение”, который продолжает историю сериала “Манюня”.

По сюжету Новый год для Манюни, Каринэ и Маринэ находится под угрозой срыва. Чиновники обещают чрезвычайно теплую зиму, и приезд Деда Мороза может сорваться. Семьи девочек решают поехать в горы, но попадают в дом, где повсюду грязь, сырость, сломанная мебель и непрошеные гости. Удастся ли компании хорошо встретить Новый год, можно будет узнать в кинотеатрах.

Возрастной рейтинг ленты 6+, оценка фильма на “Кинопоиске” 6,4 балла из 10, а на IMDB целых 8 баллов из 10.

“Елки 10” (с 7 декабря)

Ещё с 7 декабря в кинотеатрах идет 10-я часть серии “Елки”. Она снова состоит из нескольких новелл. Геннадьевич, который живет в доме престарелых под Санкт-Петербургом, обретает новую семью. Начинающая блогерша Лариса из Тюмени узнает, на что ради близких готов пойти ее супруг. Марина из Татарстана учится любить то, что важно для ее мужа, а девушка-геймер Таня из Нижнего Новгорода понимает, что такое настоящая любовь.

В новой части бесконечной франшизы снялись Елена Валюшкина (“Последний богатырь: Корень зла”, “Вызов”), Борис Щербаков (“Легенда №17”, “Криминальный квартет”), Регина Тодоренко (“Импровизаторы”), Филипп Киркоров (“Последний богатырь: Посланник тьмы”, “Любовь в большом городе 3”) и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 12+. На “Кинопоиске” картина набрала всего 4,2 балла из 10, а на IMDB – 4,6 балла из 10.

“Теща” (с 30 ноября)

Но самый “старый” фильм в российском прокате не “Елки”, а “Теща”, который идет еще с 30 ноября. По сюжету теща Ольга Николаевна главная как дома, так и на работе. Однако она ссорится с зятем и этот конфликт в какой-то момент выходит из-под контроля. Зрителю предстоит узнать, кто победит в конфликте тещи и зятя.

В ленте сыграли Настасья Самбурская (“Универ”) и Гарик Харламов (“Самый лучший фильм”, “Последний богатырь”), а роль тещи исполнила Лариса Гузеева (“Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Двадцатый век начинается”, “Жестокий романс”) в главной роли.

Несмотря на раннюю дату выхода, фильм вполне новогодний и поэтому на праздники он будет в самый раз. На картину можно будет сходить с 16 лет. На “Кинопоиске” ему поставили 6,1 балла из 10, а на IMDB – 5,5 балла из 10.

“Феррари” (с 21 декабря)

Если российское кино вам не по нраву, то в залах все еще показывают вышедший 21 декабря фильм “Феррари” режиссера Майкла Манна (“Схватка”, “Последний из могикан”).

Действие ленты происходит в 1957 году. Бывший гонщик Энцо Феррари сталкивается с личностным кризисом после смерти сына. Компания “Феррари” находится на грани банкротства. И чтобы исправить ситуацию, он заявляется на гонку Mille Miglia. Чем она закончится, можно будет увидеть в кино.

Главную роль в картине сыграл Адам Драйвер (“Патерсон”, “Последняя дуэль”), также в фильме снялись Шейлин Вудли (“Виноваты звезды”, “Дурные деньги”), Пенелопа Круз (“Кокаин”, “Возвращение”), Сара Гадон (“11.22.63”, “Настоящий детектив”) и другие.

Рейтинг картины на IMDB 6,8 балла из 10, столько же баллов фильм получил на “Кинопоиске”. В кино смогут сходить те, кому исполнилось 16 лет.

“Мальчик и птица”

Кроме того, в кинотеатрах еще будут показывать работу гениального режиссера аниме Хаяо Миядзаки (“Унесенные призраками”, “Ходячий замок”) “Мальчик и птица”, вышедшую 7 декабря.

По сюжету, мальчик Махито тоскует по умершей матери и решает отправиться за загадочной птицей в потусторонний мир. Впереди его ждет большое путешествие и встреча с матерью, после которой жизнь ребенка обретет новое начало.

За анимацию отвечает заново открытая студия “Гибли”.

На IMDB и “Кинопоиске” лента получила высокие 7,7 балла из 10. Возрастной рейтинг аниме 12+.

Подробнее о том, какие фильмы выходили в декабре, можно прочитать здесь.

новости Локтевский



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