Amic.ru подготовил список главных премьер января

Кадр из фильма “Мастер и Маргарита”/ Фото: film.ru

В январе многие россияне традиционно ходят в кино. Для этого есть целая неделя новогодних праздников, на которых порой хочется выбираться из дома и развеяться. Но и с началом рабочих будней в кинотеатрах в январе будет что посмотреть. В первый месяц года там будут идти сиквелы “Холопа” и “Чуда”, новые адаптации “Бременских музыкантов” и “Мастера и Маргариты”, боевик от автора “Крепкого орешка” Ренни Харлина, военная драма Алексея Германа – младшего и многое другое. Amic.ru собрал список главных премьер января в российском прокате.

“Холоп 2” (с 1 января)

Сразу после Нового года в России выйдет одна из самых ожидаемых премьер года – “Холоп 2” режиссера Клима Шипенко (“Вызов”, “Салют-7”). Это продолжения хита “Холоп”, который рассказывал об исправлении мажора Гриши. В сиквеле Гриша чутко реагирует на любую несправедливость и не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Вскоре Катя обнаруживает себя в “прошлом”, а Гриша должен помочь ей исправиться.

К своим ролям вернутся Милош Бикович (“Вызов”, “Солнечный удар”), Иван Охлобыстин (“Даун Хаус”, “Интерны”), Александр Самойленко (“Аритмия”, “Салют-7”) и другие актеры. Роль “мажорки” сыграет Аглая Тарасова (“Лед 2”, “Казнь”).

Сходить в кино можно будет с 12 лет. Рейтинга на агрегаторах у фильма пока нет.

“Бременские музыканты” (с 1 января)

Еще одной громкой новогодней премьерой будет картина “Бременские музыканты” режиссера Алексея Нужного (“Огонь”, “Мамы”).

Фильм рассказывает историю, уже ставшую классикой. По сюжету друзья-музыканты Пес, Кошка, Осел и Петух по главе с лидером Трубадуром объединятся, чтобы вернуть радость на улицы Бремена. Они должны будут рассмешить дочь Короля, однако встреча с принцессой грозит опасными приключениями. Чем они закончатся, можно будет посмотреть в кинотеатрах.

В картине сыграли Тихон Жизневский (“Майор Гром: Чумной доктор”, “Огонь”), Валентина Ляпина (“Молодой человек”), Роман Курцын (“Я худею”, “Огонь”), Ирина Горбачева (“Аритмия”, “Огонь”), Сергей Бурунов (“Полицейский с Рублевки”, “Слово Пацана”. Кровь на асфальте”) и другие.

Отметим, что трейлер фильма вызывал поток шуток и мемов в социальных сетях, связанных со странной внешностью зверей. Пользователи писали, что персонажи “напоминают героев фильмов-ужасов”. Но в кино “ужасного” рейтинга не будет. Туда пустят зрителей, которым исполнилось 6 лет.

Оценок на агрегаторах у фильма пока нет.

“Каменщик” (с 4 января)

Любители боевиков в январе смогут посмотреть фильм “Каменщик” режиссера Ренни Харлина (“Крепкий орешек 2”, “Охотники за разумом”).

Главный герой картины – Стив Уэйл по прозвищу Каменщик – один из лучших агентов ЦРУ, который оставил службу в прошлом. Однако его старый знакомый организовывает серию убийств, чтобы подставить Управление. После этого власти решают вернуть Стива к работе. Вместе с заносчивой напарницей Кейт он должен будет остановить врага, пока под угрозой не оказался весь мир.

Главную роль в картине исполнил Аарон Экхарт (“Темный рыцарь”, “Чудо на Гудзоне”), компанию ему составила Нина Добрев (“Хорошо быть тихоней”, “Вдали от нее”).

Оценка фильма на IMDB высокая – 7,9 балла из 10, на “Кинопоиске” ее пока нет. Посмотреть фильм в кинотеатре можно будет с 18 лет.

“Последний наемник” (с 11 января)

Еще одним боевиком января станет ирландский фильм “Последний наемник” режиссера Роберта Лоренца (“Заступник”, “Крученый мяч”) с Лиамом Нисоном (“Список Шиндлера”, “Заложница”) в главной роли. Картина должна была заглянуть на российские экраны еще в ноябре, однако тогда премьеру перенесли.

Фильм расскажет о легендарном наемном убийце Финбаре, который решает, что ему пора отойти от дел. Но однажды в город, где он живет, приезжает банда и начинает творить беспредел. Финбар должен будет снова взяться за оружие и рискнуть теми, кто ему дорог.

Кроме Нисона, в фильме снялись Керри Кондон (“Банши Инишерина”, “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”), Джек Глисон (“Игра Престолов”), Киран Хайндс (“Нефть”, “Мюнхен”) и другие.

Сходить на фильм можно будет с 18 лет. На “Кинопоиске” рейтинг у него 5,7 балла из 10, а на IMDB – 6,1 балла из 10. В кинотеатр пустят детей с 16 лет.

“Стальная хватка” (с 11 января)

Без спортивных драм январь также не обойдется. В 2023 году выйдет американо-британская картина “Стальная хватка” с Заком Эфроном (“Величайший шоумен”, “Папе снова 17”) в главной роли.

Фильм основан на биографии профессионального рестлера Кевина фон Эриха и его семьи. Действие картины развернётся в 1960-х годах и расскажет о том, как четыре сына Кевина фон Эриха становятся чемпионами.

Кроме Эфрона, в ленте сыграли Лили Джеймс (“Война и мир”, “Темные времена”), Холт Маккэллани (“Гнев человеческий”, “Бойцовский клуб”), Джереми Аллен Уайт (“Бесстыжие”, “Медведь”) и другие.

Возрастной рейтинг фильма 18+. На IMDB лента набрала 8 баллов из 10, на “Кинопоиске” оценку пока не выставили.

“Спасти Санту” (с 11 января)

11 января с опозданием в России выйдет испанский рождественский фильм “Спасти Санту”.

По сюжету накануне рождественской ночи папа восьмилетнего Лукаса случайно врезается в Санта-Клауса. И пока Санта не может работать, мужчине придется поработать за старика. Отец должен будет исполнить желания детей, стать примером для подражания своему сыну и спасти Рождество и Новый год.

Посмотреть фильм можно детям с 12 лет. На IMDB оценка у фильма 5,5 балла из 10. На “Кинопоиске” баллы ему пока не выставили.

“Воздух” (с 18 января)

Режиссер Алексей Герман – младший (“Дело”, “Довлатов”) в январе представит свой новый фильм, военную драму “Воздух”.

Действие картины происходит во время Великой Отечественной войны. Немецкая армия наступает, а в смешанный авиационный полк прибывает подразделение девушек-летчиц. Они совсем юные и не понимают, что такое война. В воздушных схватках они должны доказать, что воюют не хуже мужчин.

В ленте сыграли Анастасия Талызина (“Кентавр”, “Год рождения”), Аглая Тарасова (“Холоп”, “Казнь”), Елена Лядова (“Левиафан”, “Географ глобус пропил”), Сергей Безруков (“Бригада”, “Есенин”) и другие актеры.

На агрегаторах ленту пока не оценили. На сеанс пустят зрителей, которым уже исполнилось 16 лет.

“Белая птица: Новое чудо” (с 18 января)

В кинотеатрах появится и спин-офф американского фильма 2017 года “Чудо”, который сейчас входит в топ-250 “Кинопоиска” и имеет на агрегаторе 8,1 балла из 10. Новая часть называется “Белая птица: Новое чудо”, снял ее Марк Фостер (“Квант милосердия”, “Война миров Z”).

По сюжету после событий “Чуда” Джулиан навсегда покинул Бичер Прип. Мальчика навещает бабушка из Парижа, которая рассказывает ему истории о своем детстве, когда она была молодой еврейской девушкой в оккупированной немцами Франции во Второй мировой войне. Тогда ее прятали от нацистов юный одноклассник и его родители.

На IMDB рейтинг ленты 7,8 балла из 10, а на “Кинопоиске” баллы картине пока не выставили. Посмотреть фильм можно с 12 лет.

“Танцуй, селедка” (с 18 января)

Любителей актерского таланта Александры Бортич (“Полицейский с Рублевки”, “Фишер”) в январе будет ждать приятный сюрприз. На экраны выйдет комедийная драма “Танцуй, Селедка” с актрисой в главной роли.

По сюжету сильная и независимая Жанна давно переехала в Москву. Но неожиданная смерть отца, бросившего семью, заставляет ее вернуться, чтобы организовать похороны. Однако мертвый отец неожиданно “оживает” и хочет провести с дочерью последний день вместе. Теперь у Жанны и ее отца появляется возможность наладить отношения, отправившись в поездку по местам ее детства.

Возрастной рейтинг ленты 18+. Оценки на “Кинопоиске” и IMDB у фильма пока нет.

“Большая гонка. Ауди против Лянчи” (с 18 января)

Не успели фанаты гоночных фильмов посмотреть ленту “Феррари” в декабре 2023 года, как их ждет еще одна такая картина, а именно “Большая гонка. Ауди против Лянчи”.

Фильм расскажет о противостоянии итальянской “Лянчи” и немецкой “Ауди”. Соревнования проходят на 20 трассах в 12 странах и ни одна из команд не хочет уступать. Кто в итоге победит, можно будет увидеть в кинотеатрах.

Главные роли в картине исполнил Даниэль Брюль (“Бесславные ублюдки”, “Первый мститель: Противостояние”) и Риккардо Скамарчо (“Призраки в Венеции”, “Джон Уик 2”).

Сходить в кино смогут только зрители с 16 лет. На агрегаторах фильм пока не оценили.

“Из глубины” (с 18 января)

Фильм-катастрофа в кинотеатре тоже появится. Это картине “Из глубины”.

По сюжету самолет потерпел крушение в Тихом океане. Затонувший лайнер висит на краю пропасти, а выжившие оказываются в воздушном кармане. Запас воздуха постепенно заканчивается, но ситуацию усложняют акулы, которые намерены добраться до людей. Посмотреть, чем закончится борьба за выживание, можно будет в кинотеатрах.

Возрастной рейтинг картины 18+, на агрегаторах баллы ему пока не выставили.

“Вака – заколдованный воин” (с 18 января)

С детьми можно будет сходить на китайский мультик “Вака – заколдованный воин”. Он рассказывает о сыне героя по имени Вака. После битвы со злобными демонами его отец запечатал их в Кристалл Истока. Прошло много лет, кристалл потеряли, а отец Ваки покинул этот мир. Но зло не дремлет, демоны снова угрожают миру, и теперь только Вака и его друзья смогут их остановить. Удастся ли им это сделать, можно будет увидеть в кинотеатрах.

Возрастной рейтинг ленты 6+. Оценки на агрегаторах у него пока нет.

“Дорога в один конец” (с 18 января)

18 января на экранах должен появиться триллер “Дорога в один конец”.

По сюжету ленты водитель должен отвезти ничего не подозревающего пассажира туда, где он встретит свою смерть. По пути он борется с муками совести и пытается найти правильное решение в безвыходной ситуации.

В фильме сыграли Барри Пеппер (“Семь жизней”, “25-й час”), Сэм Нил (“Парк Юрского периода”, “Двухсотлетний человек”), Рэйчел Гриффитс (“По соображениям совести”, “Кокаин”) и другие актеры.

Кино посмотреть смогут только те, кому есть 18 лет. Оценка ленты на IMDb 7,6 балла из 10, а на “Кинопоиске” рейтинг ей пока не выставили.

“Вурдалак” (с 18 января)

Любопытной премьерой будет французский ужастик “Вурдалак”. Он расскажет о том, как эмиссар короля Франции маркиз д’Юрфе заблудился в лесу и нашел дом, где его приютили. Обитатели хижины кажутся гостеприимными, однако вскоре становится понятно, что им нужна кровь гостя.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На “Кинопоиске” его пока не оценили, однако на IMDb фильм получил 6,6 балла из 10.

“Мастер и Маргарита” (с 25 января)

В конце января выйдет новая экранизация романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” с бюджетом 1,2 млрд рублей.

Сюжет фильма развернется в Москве 1930-х годов. Известный писатель внезапно оказывается в центре скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, и он превращается в изгоя. Литератор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и берется за новый роман. Главный герой произведения – загадочный Воланд, прообразом которого становится знакомый иностранец. Писатель уходит в роман с головой и перестает различать вымысел и реальность.

В главных ролях сыграли Аугуст Диль (“King’s Man: Начало”, “Курск”), Евгений Цыганов (“Брестская крепость”, “1993”) и Юлия Снегирь (“Казнь”, “Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть”). Кстати, кот Бегемот в фильме теперь компьютерный, в отличие от сериала 2005 года.

На агрегаторах рейтинга у фильма пока нет. В кино можно сходить с 18 лет.

“Мечты робота” (с 25 января)

В конце месяца выйдет и испано-французский мультфильм “Мечты робота” по мотивам одноименного графического романа Сары Варон. Мультик расскажет об одиноком псе, который живет на Манхэттене. Он решает построить себе робота. Вскоре они становятся друзьями, но однажды друзья вынуждены расстаться. Робот остается один на пляже в ожидании, что Пес вернется за ним. Чем закончится их дружба, можно будет увидеть в кинотеатре.

Режиссером ленты выступил Пабло Бергер (“Белоснежка”).

Что может выйти в “сером” прокате?

В “сером” прокате в январе, скорее всего, выйдут декабрьские голливудские премьеры – последний фильм старой киновселенной DC “Аквамен”, байопик Джорджа Клуни “Мальчики в лодке” и картина “Вонка” – про Вилли Вонку из фильма “Вилли Вонка и шоколадная фабрика”.

Кроме того, в январе в США выйдет боевик Дэвида Эйера “Пчеловод”, который, возможно, также появится в неофициальном прокате.

горняк



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