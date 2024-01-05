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«Холопа 2» от режиссёра Клима Шипенко в кинотеатрах встречают полными залами

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«Холопа 2» от режиссёра Клима Шипенко в кинотеатрах встречают полными залами

Продолжение одного из самых кассовых фильмов в истории российского кинематографа претендует на новый рекорд.

Барнаульцы поделились своими впечатлениями от фильма. Чтобы перевоспитать наглую мажорку Катю, её отправляют во времена Отечественной войны 1812 года. Это своего рода реалити-шоу, которое должно помочь героине встать на истинный путь. Создатели картины выбрали яркую эпоху, богатую на масштабный антураж. Поэтому съёмки проходили в Санкт-Петербурге. Пышные балы снимали в Мраморном дворце. А для сцены аварии на катере пришлось специально построить летнее кафе на берегу Невы. Кстати, этот трюк исполнительница роли мажорки Кати Аглая Тарасова выполняла самостоятельно. Первая часть «Холопа» собрала в российском прокате больше 5,5 миллиарда рублей. Вполне возможно, что продолжение истории сможет и побить этот рекорд: в первые дни проката в кинотеатрах полные залы.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

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