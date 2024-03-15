Девушка посвятила этому треть жизни и ушла в другую сферу

15 марта 2024, 11:0048Написать комментарий

Многие согласятся, что профессия воспитателя в детском саду — одна из самых социально значимых. Однако в этой отрасли, как и во всей сфере образования, наблюдается кадровый дефицит. Невысокий доход, раздражающее руководство, выгорание — это лишь часть причин, по которым молодые специалисты не торопятся связывать свою жизнь с работой в сфере образования.

Наши коллеги из NN.RU пообщались с 28-летней воспитательницей детсада, которая отказалась от работы в детском саду, устроилась в кофейню и ни о чем не жалеет. Девушка честно рассказала, как уволилась с должности воспитателя и что подтолкнуло к этому.

Ольга Антипова (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.) не работает в сфере образования уже два года. Девушка признается, что безумно любит детей, но работать в госучреждения — больше ни ногой. Ольга проработала в одном из детских садиков семь лет.

Ольга окончила педколледж и отправилась работать по специальности в 19 лет. Первое, что она успела понять, отработав первые смены: в образовательных учреждениях не учат тому, что действительно поможет работать в детском саду.

— Вещи, которым меня учили в педагогическом колледже, и реальная работа очень отличаются. Много до чего пришлось доходить самой. Например, как быстро успокоить ребенка, договориться с ним. Не добиться желаемого наказанием, а именно договориться с ребенком, — рассуждает педагог.

Трудности были и с тем, как одновременно работать с большим количеством детей, особенно когда они плачут. Ольга вспоминает, что на работе ей особо ничего не объясняли, просто приставили к детям и сказали выполнять свою работу. Девушка понимала, что у малышей есть адаптационный период, особенно у совсем маленьких. Работа с такими воспитанниками из-за отсутствия опыта и помощи от коллег казалась настоящим адом.

— Тебе 19 лет и у тебя 20 маленьких детей, которые хором орут, плачут, писаются и какаются. И это нормально, им грустно и страшно. Это не значит, что дети плохие или воспитатель некомпетентен, это естественный процесс — период адаптации. И вот 20 детей ревет, своих у тебя нет, и ты просто не знаешь, что делать и как их успокоить. На меня в тот день еще администрация наехала, и я сама села и разревелась. Я знаю, что это непрофессионально, но у меня тогда просто сдали нервы. Но именно тогда дети меня и зацепили. Помню, ко мне подошел маленький мальчик, который увидел, что я плачу. А он сам еще еле ходил и еле говорил, но сказал: «Не плачь, всё нормально, давай поиграем». Я после этого поняла, что всю себя им отдать готова. Так и осталась воспитателем на 7 лет.

Вместе с тем договориться с начальством впоследствии Ольге удалось. Девушка попросила себе помощницу, потому что поняла, что с ее опытом справиться с таким количеством детей будет нереально. Вообще экс-воспитатель отмечает, что с начальством ей повезло: и возможность заработать давали, и к просьбам прислушивались, и относились по-человечески.

Однако уровень дохода в детских садиках, по словам Ольги, оставляет желать лучшего. Когда она только устроилась на работу, то зарплата не превышала 19 тысяч рублей. Позднее она стала получать 20–25 тысяч, а на закате карьеры — около 35 тысяч рублей. Как отмечает Ольга, на тот момент это был потолок по зарплате, на который приходилось рассчитывать.

Помимо низкого дохода девушку всегда удручало поведение коллег. Говорит, с ней работали взрослые женщины, которые делали свое дело, как привыкли, не желая обучаться чему-то новому.

— Большинство из них советской закалки. Им проще наорать на ребенка, поставить его в угол, чем объяснить что-то и договориться. Я помню, как-то из соседней группы воспитательница сделала мне замечания, что я неправильно с ребенком разговариваю. Он накосячил в очередной раз, а я ему объясняю, что так делать нельзя. Другая воспитательница просто наорала на него, мотивируя мне это тем, что с детьми надо общаться вот так. Еще один случай был не при мне, но об этом знал весь детский сад. Воспитательница провинившегося мальчика оттаскала за ухо и наорала. Ее потом директор к себе вызвала поговорить, а та заявила, что она ненавидит детей и не хочет с ними работать. По итогу ее попросили написать заявление по собственному. Но знаете что? Она потом сразу уже устроилась работать в другой садик воспитательницей, чтобы, видимо, дальше детям психику ломать, — отмечает Ольга.

Последней каплей для девушки стало выгорание, с которым, как она отмечает, руководство даже не пытается бороться. По словам Ольги, для воспитателей действительно проводят профилактические тренинги и семинары, но больше для галочки, нежели для реальной помощи работникам. Героиня призналась, что спустя 7 лет работы воспитателем сама начала срываться на детей.

— Это реально стрессовая работа, иногда хочется плакать после каждого рабочего дня, действительно порой эмоционально не вывозишь, но об этом из руководства никто не заботится. Я поняла, что начинаю срываться на детей и превращаюсь в такую же злую тетку. Поэтому решила уберечь себя, свою психику и детскую — и ушла.

Ольга уволилась из детского сада около двух лет назад. Сейчас она работает бариста в кофейне. Ольга не может сказать, что это работа ее мечты, но пока ее всё устраивает. А вот с госучреждениями девушка решила больше никогда не связываться. Ольга признается, что по-прежнему очень любит детей и хочет с ними работать, но не во вред себе. Она не исключает, что вернется в сферу образования, но только репетитором или воспитателем в частный садик.

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15.03.2024