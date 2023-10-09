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“Хорошие русские” Просят понять и простить

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Всё больше так называемых “хороших русских” меняют свою точку зрения. Просят понять и простить. Неужели, действительно, и поймём, и простим? Пишет Царьград.

Вот, например, Мария Баронова. Эта дама вообще мастер “переобувания” – и, в отличие от многих, никогда этого не стеснялась. Она успела побыть подследственной по “болотному делу”, после стала успешным проектом RT по перетягиванию мнимой оппозиции в свои ряды, а когда началась СВО, Мария демонстративно разорвала связи с госпроектом.

Теперь Баронову бросает из огня да в полымя. Трудно предположить, что именно движет ей при написании тех или иных сообщений в соцсетях (не вещества же, да?), но вот последний опус выглядит как “пустите обратно, мы всё осознали”.

Пустят ли? Если да, то станет уже и грустно и смешно.

“Мы больше так не будем!”

Сразу после начала СВО отечественный шоу-бизнес наглядно проявил своё лицо. И оказалось, что лицо это зачастую представляет собой не имеющую связи с русским народом личность, живущую по принципу “Где хорошо, там и родина” и готовую по первому сигналу сбежать куда угодно – лишь бы это был “цивилизованный мир”.

Однако рассчитывавшие на быстрое поражение России звёзды катастрофически ошиблись. Так что сейчас мы наблюдаем за вполне ожидаемым процессом: артисты-предатели надеются на короткую память русских и стучат в закрытые двери отечественного медиарынка – “Пустите в Россию, мы больше так не будем!”

Илья Прусикин*, лидер эпатажной музыкальной группы Little Big, в недавнем интервью попробовал продемонстрировать, что ничто человеческое ему не чуждо.

С началом СВО музыкант сбежал из России и публично осудил собственный народ. И вот Прусикин* открыто заявляет, что на Родине, оказывается, жить “гораздо приятнее, гораздо удобнее”.

Вот ведь открытие для отечественных либералов – внезапно выясняется, что “цивилизованный” мир, на который они засматривались, говорили с придыханием и куда стремглав бросились после 24 февраля 2022-го, вовсе не страна с молочными реками и кисельными берегами.

Во-первых, русофобов с претензией на звёздный статус там никто не ждёт, а уж с контрактами на солидные суммы – тем более.

Во-вторых, как дым прямо на глазах развеивается миф о том, как “там” всё благополучно и хорошо и как “здесь” всё ужасно и отвратительно. Посмотрев на западную жизнь своими глазами, артисты-предатели обнаружили, что “рашка” (как они презрительно называли Россию) гораздо более современная и комфортная для жизни страна. Это открытие наряду с гуляющими по карманам и банковским счетам сквозняками и побуждает Прусикина* и ему подобных (Покровский*, Милохин, Моргенштерн* – имя им легион) прощупывать почву по поводу возможности возвращения на Родину.

Однако самое интересное даже не в этом. А в тех причинах, которые Прусикин* указывает в качестве “удобств” и “приятностей”: “Там у тебя и мама, и твой город, в котором ты вырос”.

Мама и родной город для Прусикина* – это не самое дорогое, святое и любимое, это просто “удобно” и “приятно”. Занавес. Хотя погодите, не спешите с занавесом. В той же беседе Прусикин* и его коллега по Little Big посетовали на эмигрантскую депрессию: “Говорят, до 5 лет [может длиться] – и волнами, волнами…”

Если у кого есть техническая возможность, просветите Прусикина* и прочих: депрессия у предателей Родины – это не на 5 лет. Это на всю оставшуюся жизнь.
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  • Максим Покровский, Алишер Моргенштерн, Илья Прусикин внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Фото: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

горняк

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