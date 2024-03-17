Жители провожают зиму с плясками, конкурсами, играми, хороводами и в духе русских обрядов. Гуляния проходят в каждом районе города

В воскресенье, 17 марта, в пригороде Барнаула проходят праздничные мероприятия, посвященные проводам зимы. Об этом сообщили в администрации города.

Так, в Индустриальном районе в микрорайоне Спутник вблизи избирательного участка, расположенного по ул. Соловьиной, 45 идет праздничная программа “Масленица”. Настроение для жителей создает коллектив детской школы искусств “Традиция”.

Они подготовили для жителей Спутника и Авиатора праздник с песнями, танцами и русскими забавами.

Взято отсюда