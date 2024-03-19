Хороводы, игры — радость детворе!

Вот и проводили «масленицу», наступает время поста — время тишины и нелегкой работы над собой.

А пока давайте окунемся в атмосферу праздника, игр, хороводов и, конечно же, вкусных блинов с медом и чаем!

Знакомство с традициями русского народа через обрядовые праздники вызывает интерес к прошлому своих предков, расширяет знания и представления о культурном наследии.

Мы все хотим видеть своих детей счастливыми и здоровыми. А для этого нужно, прежде всего, заложить в воспитание прочные духовно-нравственные основы.

Культура и русские традиции помогают в развитии и воспитании детей.

Безусловно, такая работа расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит с народной культурой, хранит ключ к пониманию фольклорных сказок, народных преданий, традиций.

В гости, для проведения праздника, в нашу воскресную школу пришел фольклорно-этнографический ансамбль «Отрада» под руководством Веры Игоревны Бодровой.

Вместе с детьми и родителями очень радостно провели время, вместе попили чай с блинами!

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Взято отсюда.

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