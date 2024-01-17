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Хоть плачь, но меняй. Где в Барнауле снесут аварийное жилье под новостройки

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Хоть плачь, но меняй. Где в Барнауле снесут аварийное жилье под новостройки

Аварийный дом на ул. Смирнова, 83 Фото: Виталий Барабаш

Постановление правительства понудит муниципалов быстрее готовиться к аукционам по поиску инвесторов для реновации “депрессивных” городских локаций

С 1 января 2024 года Алтайский край может расселять аварийные дома, признанные таковыми после 2017 и до 2022 года, только на участках так называемого комплексного развития территории (КРТ). Но объем финансирования на эти цели из госбюджета пока не определен. Да и из всего обилия потенциальных участков в Барнауле почти готов только один – на Потоке. Этого мало, считают строители и просят добавить как минимум Обской бульвар.

За последние годы – до 2022-го – в Алтайском крае аварийными признали 409 зданий площадью 153,4 тыс. кв. метров и численностью 8 967 жителей, пишет ИА “Банкфакс”. В минстрое Алтайского края готовят программу для расселения 285 домов общей площадью около 90,3 тыс. кв. метров, в которых проживают 5 819 человек. Но финансирование на это будет поступать с учетом нового постановления Правительства РФ, которое направит деньги на расселение домов только на месте КРТ, пишет РБК.

Что за закон

Взято отсюда

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