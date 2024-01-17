Хоть плачь, но меняй. Где в Барнауле снесут аварийное жилье под новостройки

Фото: Виталий Барабаш

Постановление правительства понудит муниципалов быстрее готовиться к аукционам по поиску инвесторов для реновации “депрессивных” городских локаций

С 1 января 2024 года Алтайский край может расселять аварийные дома, признанные таковыми после 2017 и до 2022 года, только на участках так называемого комплексного развития территории (КРТ). Но объем финансирования на эти цели из госбюджета пока не определен. Да и из всего обилия потенциальных участков в Барнауле почти готов только один – на Потоке. Этого мало, считают строители и просят добавить как минимум Обской бульвар.

За последние годы – до 2022-го – в Алтайском крае аварийными признали 409 зданий площадью 153,4 тыс. кв. метров и численностью 8 967 жителей, пишет ИА “Банкфакс” . В минстрое Алтайского края готовят программу для расселения 285 домов общей площадью около 90,3 тыс. кв. метров, в которых проживают 5 819 человек. Но финансирование на это будет поступать с учетом нового постановления Правительства РФ, которое направит деньги на расселение домов только на месте КРТ, пишет РБК . Что за закон 15 января, 10:09 Алтайский край не получил федеральных денег на расселение аварийного жилья

Пока новый этап программы по расселению людей из аварийного жилья в Алтайском крае не принят, а финансирование Фонда развития территорий не определено

Комплексное развитие территории Градостроительный кодекс предусматривает для застройки свободных участков или смены ветхого жилья на новое. Сети, дома, социальные объекты и дороги должны строиться здесь одновременно. Участки с ветхими зданиями формирует в большие территории и продает с аукциона правительство региона и/или муниципалитет. А основную работу берет на себя девелопер, выиграв аукцион на КРТ.

Часть регионов уже начали реализовывать такие проекты: менять ветхие дома на новую застройку. В 2024 году этот процесс ускорится благодаря тому, что с 1 января действуют новые правила расселения аварийного жилья, определенные Правительством РФ.

Теперь 90% госфинансирования из Фонда развития территории предусмотрено для расселения домов, признанных аварийными после 2017 года, которые размещены на месте КРТ. Еще 10% направят на расселение жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Программа КРТ хороша тем, что объединяет федеральный, региональный бюджеты, а также инвестиции застройщиков. Она может обеспечить снос не только аварийного жилья, но и ветхого. В последнем случае степень износа определяется региональный норматив, пишет ТАСС . Но при этом учитывается согласие собственников. Если 1/3 против, жильцы могут вывести свой дом из программы КРТ. При этом финансирует этот процесс уже застройщик.

Где строить будут

Территории для комплексного развития определяются документами градостроительного зонирования – Правилами землепользования и застройки. В действующей версии Барнаула их несколько.

07 декабря, 6:01 В мэрии Барнаула рассказали, когда “продадут” Поток под комплексную застройку

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Кварталы в границах пер. Ядринцева, улиц Партизанской, Челюскинцев и пр. Строителей. Здесь уже возводятся многоэтажки на месте ветхих частных домов. Участок на углу ул. Малахова и Советской Армии. На территории располагаются ветхие двухэтажки. Несколько из них снесли в 2023 году. Частный сектор вдоль ул. Советской Армии между ул. Матросова и пр. Коммунаров. Территория Потока в границах ул. Малахова, Э. Алексеевой, П. Сухова, Чеглецова. Место считается самым перспективным. Кварталы в районе новостроек, которые сейчас осваиваются застройщиками. Сноса аварийного жилья там не требуется.

В новой версии генерального плана, который сейчас готовится для Барнаула, под КРТ отдают еще и поля между ул. Просторной и аэропортом (Северо-Западный планировочный район). Всего 917 тыс. га, из которых 470 тыс. отводится под жилье. Это федеральная земля в распоряжении ДОМ.РФ. К застройщику она попадает через торги. Ее, по оценкам регионального замминистра по строительству Игоря Спивака , хватит на 10 лет строительства.

Когда строить будут

“Реализация проектов КРТ требует подготовки крайне важных документов, которые должны быть результатом детальной предварительной градостроительной и пространственно-экономической проработки, содержать в себе максимально широкий объем информации о территории, особенностях ее использования и ограничениях такого использования“, – комментировали ранее “Толку” в барнаульском комитете по строительству.

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В Барнауле к аукциону в 2024 году почти готов только участок территории Потока. Здесь предполагается построить около 170 тыс. кв. метров жилья, школу и детский сад. Заниматься этим будет инвестор – победитель аукциона.

Кроме того, барнаульские строители просят внести в новую версию генплана еще одну территорию для КРТ – Обской бульвар . Строители готовы взять на себя разработку нового проекта планировки, комментировал ранее председатель регионального Союза строителей Александр Мишустин:

“Подобная работа уже ведется, когда компания выкупает участки в застроенной части города. <…> Самое главное, чтобы строителям помогли решить вопрос инженерной и транспортной инфраструктуры. И для этого тоже есть инструмент”.

Взято отсюда.

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