Хотел удивить жену: житель Кузбасса привел в подъезд лошадь

Влюбленные мужчины готовы пойти даже на самые безумные поступки ради второй половинки. Однако любая романтическая история может закончиться плохо, если те самые поступки идут вразрез с законом.

33-летний житель поселка Красная Орловка Кемеровской области привел в квартиру самую настоящую лошадь, пишет «Сiбдепо» . Все ради того, что бы порадовать любимую жену.

Герой истории трудится на местной ферме, а живет в многоквартирном доме. Будучи на работе, он заметил одинокую лошадь, взял её под узды и повел домой. Поднявшись по лестнице в квартиру на 5 этаже вместе с животным, он провел в жилище около полутора часов, а после вывел лошадь из подъезда и вернул на ферму. Все это попало на запись камеры видеонаблюдения в подъезде.

Жена отреагировала на такой «подарок» с юмором и записала веселый видеоролик. Чего не сказать про сотрудников полиции, которые, увидев посты в соцсетях, тут же отреагировали на ситуацию и установили личность «принца на белом коне». В результате кузбассовца задержали и доставили в отдел полиции. Разумных объяснений своему поступку мужчина не нашел.

История закончилась тем, что нарушителю дали штраф в размере 1000 рублей за мелкое хулиганство.

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Взято отсюда.

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