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Хотели заработать: в Бийске в новогоднюю ночь активно ездили такси

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Хотели заработать: в Бийске в новогоднюю ночь активно ездили такси

Средняя стоимость поездки по городу увеличилась лишь только после 23:00 31 декабря

Новый год – праздник, которые многие встречают в гостях, с семьей. Поэтому услуги такси становятся очень востребованными, особенно, если человек выпил и сесть за руль уже не может. Так, в Бийске в новогоднюю ночь на «смену» вышли многие таксисты. По словам одного из них, заработок зависел от того, сколько водителей выйдет и в какое время.

До 23:00ч. стоимость поездок по городу оставалась прежней, и даже мола быть ниже, чем в будни. Например, из района Детский мир до поселка Нагорный доехать можно было за 260 рублей. 

– Ближе к Новому году таксу поднимут до 50 процентов, – предупреждали водители.

Ситуация с проездом на такси по городу не осложнилась и 1 января 2024 года. Выбор машин хоть и меньше, но найти такси, чтобы добраться до цели – реально. Однако, стоимость в среднем выше рублей на 100, что объясняется меньшим количеством таксистов. 

В известном сервисе такси отмечают, что бийчане активно пользовались услугами, несмотря на возросшую стоимость до 12 ночи.

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Взято отсюда

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