Тройку лучших главный организатор конкурса определила еще на этапе репетиций – в девушках было много энергии и желание победить
Финал ежегодного конкурса “Миссис Барнаул” состоялся в краевой столице 2 марта. Подготовка к этому событию шла несколько недель, за главную корону вечера боролись семь участниц. Рассказываем, кто стал обладателем титула и что об этом думает сама победительница.
“В Светлане сочетается все”
Татьяна Жилина, главный организатор конкурса, рассказала “Толку”, что финал прошел очень ярко и феерично. Он начался с дефиле участниц в деловом стиле, продолжился речевой визиткой, интервью с членами жюри и творческими номерами, а завершился дефиле в вечерних платьях.
Взято отсюда