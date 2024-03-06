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Хотелось вдохновить женщин: кто победил в конкурсе Миссис Барнаул – 2024. Фото

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Тройку лучших главный организатор конкурса определила еще на этапе репетиций – в девушках было много энергии и желание победить

Финал ежегодного конкурса “Миссис Барнаул” состоялся в краевой столице 2 марта. Подготовка к этому событию шла несколько недель, за главную корону вечера боролись семь участниц. Рассказываем, кто стал обладателем титула и что об этом думает сама победительница.

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Татьяна Жилина, главный организатор конкурса, рассказала “Толку”, что финал прошел очень ярко и феерично. Он начался с дефиле участниц в деловом стиле, продолжился речевой визиткой, интервью с членами жюри и творческими номерами, а завершился дефиле в вечерних платьях.

Взято отсюда

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